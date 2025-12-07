El belén de Bueño crece con más figuritas y nuevos efectos de agua

El belén de Bueño sigue creciendo y tanto lo hace que este año, en su noveno cumpleaños, ha dejado claro que ya prácticamente no cabe ... en su ubicación, la capilla. El Nacimiento de esta localidad de Ribera de Arriba suma cada año más figuras que han hecho que tenga ya un valor patrimonial cercano a los 6.000 euros, explica el presidente de la Asociación Cultural de Bueño, Belarmino Fernández, quien apunta la posibilidad de ir buscando un nuevo escenario para desplegar su recreación belenista que cada Navidad conquista a vecinos y visitantes. Una obra que llega de la mano de tres socios: Miriam González Lombardero, Raúl Rey Blanco y José Tresguerres.

De momento, quien se desplace hasta Bueño podrá contemplar un Nacimiento repleto de detalles, que este año suma otra docena de figuras y llega con efectos nuevos en las corrientes de agua, como en la cascada que hace girar la noria. No falta tampoco el huerto con productos agrícolas que el año pasado tanto llamó la atención ni el efecto día-noche ni ningún otro de los detalles que viene definiendo este belén desde que hace nueve años la asociación vecinal se decidiera a instalarlo.

Además, la localidad luce de forma muy especial. Prácticamente todos los vecinos se han sumado, otro año más, a la petición de la asociación. Y así hay decoración navideña por todo el pueblo. En los caminos, las casas, los hórreos. Incluso detrás de una planta o un árbol aparece un motivo navideño, convirtiendo a Bueño en un lugar muy especial para visitar en las Navidades que están ya muy cerca.

«Estamos muy contentos con la implicación de los vecinos», destaca el presidente vecinal.