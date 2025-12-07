El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Nacimiento colocado en la capilla de Bueño. E. C.

El belén de Bueño crece con más figuritas y nuevos efectos de agua

La localidad luce ya engalanada con todo tipo de motivos navideños en casas, hórreos y caminos

S. G. A.

Bueño

Domingo, 7 de diciembre 2025, 19:55

El belén de Bueño sigue creciendo y tanto lo hace que este año, en su noveno cumpleaños, ha dejado claro que ya prácticamente no cabe ... en su ubicación, la capilla. El Nacimiento de esta localidad de Ribera de Arriba suma cada año más figuras que han hecho que tenga ya un valor patrimonial cercano a los 6.000 euros, explica el presidente de la Asociación Cultural de Bueño, Belarmino Fernández, quien apunta la posibilidad de ir buscando un nuevo escenario para desplegar su recreación belenista que cada Navidad conquista a vecinos y visitantes. Una obra que llega de la mano de tres socios: Miriam González Lombardero, Raúl Rey Blanco y José Tresguerres.

