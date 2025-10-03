El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El director general de Cultura y Patrimonio del Principado de Asturias, Pablo León; la directora de la Fundación EDP, Vanda Martins; el alcalde de Ribera de Arriba, Tomás Fernández, y el escultor Tadanori Yamaguchi E. C.
Ribera de Arriba

La Central Artística de Bueño se consolida como un «referente» en arte contemporáneo

La exposición del escultor japonés Tadanori Yamaguchi protagonizó la celebración del segundo aniversario del centro, potenciador cultural del concejo

E. C.

Ribera de Arriba

Viernes, 3 de octubre 2025, 22:08

Comenta

La Central Artística de Bueño (CAB) cumplió dos años este viernes, un aniversario que sirvió para repasar su evolución y en el que se ... destacó su recorrido hasta convertir Ribera de Arriba en un «referente» en arte contemporáneo, un potenciador tanto del desarrollo local como cultural de la zona rural desde su creación gracias a la Fundación EDP.

