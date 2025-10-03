La Central Artística de Bueño se consolida como un «referente» en arte contemporáneo

La Central Artística de Bueño (CAB) cumplió dos años este viernes, un aniversario que sirvió para repasar su evolución y en el que se ... destacó su recorrido hasta convertir Ribera de Arriba en un «referente» en arte contemporáneo, un potenciador tanto del desarrollo local como cultural de la zona rural desde su creación gracias a la Fundación EDP.

Tal y como se destacó durante la ceremonia de aniversario esto se ha se ha conseguido gracias a las exposiciones, conciertos, performances y residencias artísticas gracias al «refuerzo de vínculos· entre Asturias y Portugal, con la colaboración el Museo de Arte, Arquitectura y Tecnología de Lisboa (MAAT), además de la embajada portuguesa. Entre las muertas más destacadas está la de la artista Joana Vasconcelos, a través de su exposición 'LSD - Libertad, Solidaridad y Democracia', la obra 'La Pasionaria' atrajo el ojo del público con su instalación en forma de corazón y creada con ganchillo, en homenaje a varias figuras femeninas.

En este sentido, gracias a la colaboración portuguesa, la programación anual de la central se engloba bajo el tema 'Arte, naturaleza y sostenibilidad'. Con ella, explicó Fernando Ribeiro, productor cultural del MAAT y figura clave en la elaboración de la programación, el CAB «se centra en la relación del hombre con la naturaleza. Así, con motivo de la celebración del segundo aniversario y dentro de la programación, se incorporaron dos grandes exposiciones: 'La huella del tiempo', del escultor japonés Tadanori Yamaguchi, y 'PAUSA' del artista portugués Cláudio Garrudo.

Yamaguchi estuvo presente durante el evento, donde se habló de las piezas que conforman su obra y que «dialogan con el paisaje asturiano desde una estética influenciada por el wabi-sabi japonés'. En cambio, 'PAUSA', »invita a la reflexión íntima sobre el ritmo de la vida contemporánea«.

En la celebración del aniversario estuvo presente el director general de Cultura y Patrimonio del Principado, Pablo León, acompañado del alcalde de Ribera de Arriba, Tomás Fernández; la directora de la Fundación EDP, Vanda Martíns, y el director Ribeiro. Todos coincidieron en el éxito de la central y en la necesidad de «seguir impulsando iniciativas» que apoyen a las zonas rurales.