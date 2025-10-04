Berros acusa al alcalde de Siero de «premiar» a ediles no liberados e incluye a las de IU y La Fresneda
El portavoz del PP critica que se convoquen juntas de gobierno extraordinarias que se pagan a 200 euros
Siero
Sábado, 4 de octubre 2025, 20:22
El portavoz del PP de Siero, Juan Luis Berros, acusa al alcalde, el socialista Ángel García, 'Cepi', de «premiar con cuantías económicas adicionales a ... los concejales que le son afines y que colaboran en su gobierno sin estar liberados». Según apunta el edil, los beneficiarios son del PSOE, pero incluye a las ediles de IU y de la Plataforma Vecinal de La Fresneda.
«El regidor usa el recurso a la convocatoria de las juntas de gobierno extraordinarias para estos premios económicos». Berros recuerda que cada concejal del citado órgano cobra retribuciones de 200 euros por convocatoria «y, en lo que va de año, el alcalde ya ha convocado una decena de juntas extraordinarias».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión