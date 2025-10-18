Bodas de Diamante en dedicar toda una vida a Siero
La religiosa sor Lidia, hija adoptiva del concejo en 2011, celebró este viernes su trabajo como religiosa de Nuestra Señora del Carmen Lozano González
E. C.
Sábado, 18 de octubre 2025, 20:56
Sor Lidia, religiosa de Nuestra Señora del Carmen Lozano González, celebró este sábado sus Bodas de Diamante. Recibió un reconocimiento a su labor en el ... concejo de Siero en el 2011, cuando se la nombró hija adoptiva.
Sor Lidia, nacida en León en 1931, vistió el santo hábito en Palencia el 15 de enero de 1948. Desde su llegada a Pola de Siero en 1955, ha dedicado su vida con entrega y generosidad al servicio de la residencia y de todo el concejo de Siero, siendo un testimonio vivo de amor y dedicación a los ancianos más necesitados.
La misa conmemorativa se hizo en la residencia, seguida de un ágape fraterno en el que participaron residentes, familiares y autoridades locales, como la edil de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local, Aurora Cienfuegos .
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión