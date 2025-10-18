Bodas de Diamante en dedicar toda una vida a Siero

Sor Lidia, religiosa de Nuestra Señora del Carmen Lozano González, celebró este sábado sus Bodas de Diamante. Recibió un reconocimiento a su labor en el ... concejo de Siero en el 2011, cuando se la nombró hija adoptiva.

Sor Lidia, nacida en León en 1931, vistió el santo hábito en Palencia el 15 de enero de 1948. Desde su llegada a Pola de Siero en 1955, ha dedicado su vida con entrega y generosidad al servicio de la residencia y de todo el concejo de Siero, siendo un testimonio vivo de amor y dedicación a los ancianos más necesitados.

La misa conmemorativa se hizo en la residencia, seguida de un ágape fraterno en el que participaron residentes, familiares y autoridades locales, como la edil de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local, Aurora Cienfuegos .