La Cámara de Comercio de Oviedo apoya a Costco y pide derogar las directrices del sector

«La Cámara de Comercio de Oviedo desea manifestar su más firme respaldo a todas aquellas inversiones que, cumpliendo la legalidad, suponen una oportunidad de ... crecimiento económico, creación de empleo y consolidación de actividad en el territorio asturiano», se explica desde esta entidad mediante un comunicado. En el texto no se menciona en momento alguno el proyecto de Costco –la multinacional americana de los hipermercados–, pero se refiere claramente a este proyecto para Siero. «En un contexto de incertidumbre demográfica, reto industrial y transformación tecnológica, Asturias no puede permitirse desaprovechar proyectos que suponen una apuesta decidida por el futuro».

Desde la Cámara de Comercio se apunta, eso sí, que muestra su parecer «ante el debate público suscitado estos días sobre una importante iniciativa empresarial proyectada en Siero». No es para menos: se trata de 20 millones de euros de inversión, en una parcela en el polígono de Bobes de otros nueve millones, y la creación, al menos, de 200 empleos.

«Es el momento de preguntarse si queremos que Asturias sea un territorio receptor de consumidores o exportador de consumo hacia otras comunidades autónomas. La respuesta, para nosotros, es clara: nos interesa que vengan a comprar aquí, que consuman aquí, que generen renta aquí». Desde la entidad se señala que «el comercio es uno de los sectores más dinámicos y más sometidos a transformación constante. Por ello, las normas que lo regulan deben estar alineadas con esa evolución». La Cámara de Comercio de Oviedo asegura que considera «imprescindible que las actuales directrices que regulan la implantación comercial en Asturias sean derogadas o profundamente actualizadas para adaptarse al marco normativo europeo, que defiende con claridad la libre implantación de empresas en un mercado único y abierto».

Desde esta entidad empresarial se manifiesta que «ha estado, está y estará siempre comprometida con los intereses del pequeño comercio, cuya fortaleza y adaptación son esenciales para la vitalidad de nuestros barrios, pueblos y ciudades. Por eso, creemos que abrirse a nuevas oportunidades no debilita al comercio de proximidad, sino que puede reforzarlo al dinamizar el consumo, atraer nuevos clientes y hacer más atractiva la oferta global del territorio».

La Cámara apunta que, «frente a posiciones inmovilistas o visiones ideologizadas, queremos defender la lógica económica: más actividad genera más empleo, más consumo y más futuro. Cerrar la puerta a nuevas inversiones por prejuicios o planteamientos caducos supone condenar a Asturias a la irrelevancia competitiva en un entorno donde otras comunidades facilitan y celebran este tipo de proyectos».

En el texto del comunicado se indica que «Asturias necesita inversión, necesita empresas que apuesten por instalarse aquí, necesita consumidores, propios y visitantes, que activen nuestra economía. Asturias necesita confianza, no frenos. Y la Cámara de Comercio de Oviedo estará siempre del lado del desarrollo, del empleo y del bienestar de las familias asturianas».

Contra el concejo

El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', recibe así un importante apoyo por parte de esta entidad cameral. La semana pasada, el regidor estalló tras una rueda de prensa conjunta de IU de Asturias y de CC OO contra la implantación de Costco en Siero por un posible perjuicio al comercio minorista. «Este sindicato se dedica a cerrar empresas en Asturias y ahora quiere impedir que lleguen nuevas. También estuvo en contra de Amazon y se presentó a las elecciones sindicales. ¿Por qué? Porque hay un millar de nuevos trabajadores. La labor de un sindicato es ayudar a que se genere empleo, que sea de calidad y que se cumplan los convenios colectivos. No a destruir puestos de trabajo».

No se olvidó de IU: «En Oviedo pactan con el PP y sacan adelante proyectos para la capital del Principado, y están sistemáticamente en contra de cualquier iniciativa inversora para Siero. No he visto nunca a IU ni a CC OO defender un solo proyecto para nuestro municipio. Lo que me da a entender es que lo que intentan es hacer pinza entre Oviedo y Gijón, donde tiene su zona de influencia la Unión de Comerciantes, para oponerse a todo lo que se hace en este concejo».