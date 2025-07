IU y CC OO se unen contra Costco y el alcalde estalla: «Solo buscan frenar las inversiones para Siero»

En la foto aparecen responsables de Izquierda Unida de Asturias y de CC OO. Tras una reunión en la sede ovetense de esta formación política – ... a la que asistió también la Unión de Comerciantes de Asturias–, se lanzó un discurso contra la implantación de Costco en el macropolígono industrial de Bobes, en Siero. El principal argumento puesto sobre la mesa es ya de sobra conocido: que la iniciativa de la multinacional americana de los híper no cumple con la nueva ley de proyectos estratégicos del Principado, cuya solicitud ya se está tramitando.

No tardó en responder, en la misma mañana de este jueves, el alcalde del concejo, el socialista Ángel García, 'Cepi'. El regidor quiso poner las «cosas claras». Dijo que lo que se pretende con este proyecto «es que una multinacional invierta más de 20 millones de euros en un suelo que tiene que comprar por otros nueve millones, la generación de 200 nuevos empleos, el pago de más de medio millón en tasas y licencias municipales, con cero euros de ayudas. Esto es lo que genera tanta polémica en los últimos cuatro años». Añadió que el ciudadano no puede entender que haya formaciones que rechacen este tipo de planes. «Lamento estas actitudes. Es un sindicato rancio; mientras que UGT es uno moderno y progresista, que defiende a la clase trabajadora con la creación de empleo».

El regidor sierense no ahorró en críticas ni en calificativos dirigidos a IU y CC OO. «Este sindicato se dedica a cerrar empresas en Asturias y ahora quiere impedir que lleguen nuevas. También estuvo en contra de Amazon y se presentó a las elecciones sindicales. ¿Por qué? Porque hay un millar de nuevos trabajadores. La labor de un sindicato es ayudar a que se genere empleo, que sea de calidad y que se cumplan los convenios colectivos. No a destruir puestos de trabajo».

No se olvidó de IU: «En Oviedo pactan con el PP y sacan adelante proyectos para la capital del Principado, y están sistemáticamente en contra de cualquier iniciativa inversora para Siero. No he visto nunca a IU ni a CC OO defender un solo proyecto para nuestro municipio. Lo que me da a entender es que lo que intentan es hacer pinza entre Oviedo y Gijón, donde tiene su zona de influencia la Unión de Comerciantes, para oponerse a todo lo que se hace en este concejo».

'Cepi' reclamó «respeto» por los informes que vayan a realizar los técnicos de la administración sobre este proyecto. «No decir ellos ya lo que tiene que ser. Estoy convencido de que Costco va a tener encaje y de que va a ser una realidad. Hay 200 personas que están sin empleo por culpa de estas señoras y señores, y que podrían tener una oportunidad de vida. Y estamos limitando la libertad de compra de los asturianos. Las directrices las defienden los lobbies de presión para limitar la competencia».

La secretaria de Organización de IU Asturias, María José Miranda; el secretario general de CC OO Asturias, José Manuel Zapico; y la gerente de la Unión de Comerciantes de Asturias, Carmen Moreno, reclamaron «rigor y transparencia en la elaboración del informe socioeconómico previsto para evaluar el proyecto» de Costco.

Incumplimiento

En detalle, Miranda aseguró que el de Costco «no es un proyecto estratégico» para la comunidad autónoma al «no entrar dentro de los parámetros» de proyectos así calificados. «La otra fuerza política, el Partido Socialista, parte de la premisa de que sí es un proyecto estratégico», dijo, destacando la necesidad de que el informe que avale su declaración contemple las opiniones de los agentes sociales, quienes «pueden aportar el valor socioeconómico real».

Moreno volvió a denunciar que la iniciativa busca «saltarse la normativa vigente», en particular las directrices sectoriales de equipamiento comercial, que impiden la instalación de grandes superficies comerciales en polígonos industriales. «El híper no cumple ninguna de las condiciones para ser declarado proyecto estratégico», apuntó, añadiendo que no se trata de una inversión industrial ni de servicios avanzados, sino de «un hipermercado que no aporta valor añadido ni innovación».

Zapico alertó del impacto negativo de la llegada de la firma en el comercio local, ya debilitado por el auge del comercio electrónico, el cierre continuo de negocios y la pérdida de empleo. En este contexto, calificó la posible llegada de Costco como «un nuevo depredador del comercio local» que «pondría contra las cuerdas tanto a pequeños comerciantes como a medianas y grandes superficies ya establecidas en la región».