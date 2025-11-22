Casi cinco millones para mejorar 23 fachadas en Pola de Siero y Lugones

Siero ha aprobado la lista definitiva de beneficiarios de las ayudas destinadas a la mejora de la eficiencia energética en más de una veintena de ... edificios del municipio.

La decisión fue acordada por la Junta de Gobierno ante la confirmación de que en algunas comunidades los vecinos son incapaces de sufragar el precio de estas mejoras, que son necesarias para mejorar la eficiencia energética de sus viviendas y conseguir un ahorro en el gasto energético.

Estas subvenciones cuentan con un montante económico de 4.744.807 euros. Se destinarán a fomentar actuaciones de ahorro energético y reducción de emisiones de CO2. Esto será posible «mediante la rehabilitación de la envolvente térmica de los edificios», según explicaron el alcalde, Ángel García, y el concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo, Javier Rodríguez.

El regidor destacó que «es un esfuerzo muy grande con el que busca ayudar a aquellas comunidades con edificios de más de 40 años a acometer actuaciones que, de otro modo, serían muy difíciles de abordar».

Las ayudas cubren hasta el 70% del presupuesto total de cada proyecto, incluyendo tanto las obras de rehabilitación como la redacción del proyecto técnico necesario para su ejecución. Hasta un máximo de 242.000 euros por actuación.

Están aprobados un total de 23 proyectos, veintiún de ellos corresponden a edificios situados en la localidad de Lugones y los otros dos están en Pola de Siero. El presupuesto en conjunto de estas actuaciones alcanza los 7.324.674 euros.

La financiación procede de la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico del Principado de Asturias y forma parte del programa de rehabilitación energética impulsado por el Ayuntamiento de Siero, con fondos del Principado y de la Unión Europea-Next Generation. Estas ayudas están dirigidas a comunidades de propietarios con edificios residenciales de, al menos, cuarenta años de antigüedad, que destinen un mínimo del 70% de su superficie a uso residencial.

Las intervenciones deben estar concluidas antes de abril de 2027, según se estipula para la consecución de las ayudas. Además deben respetar la estética del entorno, así como mejorar la eficiencia energética y contribuir a la sostenibilidad urbana.

El alcalde subrayó los beneficios directos para las familias y para el municipio. «Con estas actuaciones reduciremos de forma muy significativa la factura energética de los hogares, con ahorros superiores al 70% en suministros como luz o gas, y mejoraremos al mismo tiempo el entorno urbano», indicó.

Actuaciones con las que consideran que «estamos facilitando que comunidades con vecinos de edad avanzada puedan acometer inversiones que, sin este apoyo, serían inasumibles».

Los beneficiarios, que ya cuentan con el proyecto de las obras a ejecutar, dispondrán de un plazo máximo de un mes desde la notificación para solicitar la licencia de obra, y poner en marcha la actuación.