El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mejora de una fachada en el centro urbano de La Pola E. C.

Casi cinco millones para mejorar 23 fachadas en Pola de Siero y Lugones

«Facilitamos que comunidades con vecinos de edad avanzada puedan hacer inversiones que, si no, serían inasumibles»

Marta Varela

Pola de Siero

Sábado, 22 de noviembre 2025, 18:30

Comenta

Siero ha aprobado la lista definitiva de beneficiarios de las ayudas destinadas a la mejora de la eficiencia energética en más de una veintena de ... edificios del municipio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mina vuelve a teñir de luto Asturias, con dos muertos por un derrabe en Vega de Rengos, en Cangas del Narcea
  2. 2

    ArcelorMittal Powders anuncia el cese de su actividad en Avilés
  3. 3 Absueltos los cuatro jóvenes portugueses acusados de la violación grupal en el barrio gijonés del Carmen en 2021
  4. 4

    Otea carga contra las fiestas de prao y eventos hosteleros en recintos públicos
  5. 5 Óscar y Anilson, de 32 y 42 años, las víctimas del accidente minero en Vega de Rengos, en Cangas del Narcea
  6. 6 Una fuerte granizada provoca una colisión entre nueve coches en la autovía del Cantábrico: hay tres heridos
  7. 7 Un voraz incendio arrasa una vivienda en la zona rural de Oviedo
  8. 8 Un voraz incendio arrasa una vivienda en la zona rural de Oviedo
  9. 9 Agresión sexual a dos activistas de Femen a las puertas de una misa por Franco
  10. 10 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Casi cinco millones para mejorar 23 fachadas en Pola de Siero y Lugones

Casi cinco millones para mejorar 23 fachadas en Pola de Siero y Lugones