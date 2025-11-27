El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Junto a las obras ganadoras, Beatriz Gutiérrez, artista; Ramón Quirós, ex director de la FMC; la edil de Cultura, Aurora Cienfuegos, y José Manuel Núñez, artista. E. C.

'Las ciudades y el mar', de Ramón Martínez Buades de Valencia, gana el certamen de pintura Casimiro Baragaña de Siero

La obra ha sido seleccionada entre las 82 que se presentaron al concurso

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:07

El Ayuntamiento de Siero informó, este jueves, del fallo del XXI Certamen Nacional de Pintura Contemporánea Casimiro Baragaña 2025, que convoca cada año la ... Fundación Municipal de Cultura (FMC). De entre las 82 obras recibidas de artistas de todos los puntos de España se seleccionaron 28 finalistas. El jurado ha decidido otorgar los siguientes premios:

