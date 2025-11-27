'Las ciudades y el mar', de Ramón Martínez Buades de Valencia, gana el certamen de pintura Casimiro Baragaña de Siero

El Ayuntamiento de Siero informó, este jueves, del fallo del XXI Certamen Nacional de Pintura Contemporánea Casimiro Baragaña 2025, que convoca cada año la ... Fundación Municipal de Cultura (FMC). De entre las 82 obras recibidas de artistas de todos los puntos de España se seleccionaron 28 finalistas. El jurado ha decidido otorgar los siguientes premios:

Primer premio: 'Las ciudades y el mar', de Ramón Martínez Buades de Valencia. Oleo sobre tela de 180x180.

Segundo premio: 'Extraños en el paraíso', de Guillermo Ferri Soler de Valencia. Mixta de 150x150

Tercer premio: 'Orbe', de David Martínez Calderón de Almería. Oleo 146x146

El premio está dotado con 6.000 euros para el ganador, 4.000 euros para el segunda clasificado y 3.000 euros para el tercero. El jurado ha estado compuesto por la concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local, Aurora Cienfuegos; José Manuel Núñez, artista plástico; Beatriz Gutiérrez, artista plástico; Enrique Meléndez Galán, profesor del departamento de Historia el Arte y Musicología de la Universidad de Oviedo, y Ramón Quirós, exdirector de la FMC de Siero.

Aurora Cienfuegos dijo que, «en esta ocasión, también han participado artistas de toda España y las obras ganadoras corresponden a artistas de Valencia y Almería. El día 11 de diciembre a las 20 horas será la inauguración de la exposición y entregaremos los premios, en la Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura en Pola de Siero».