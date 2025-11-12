El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Cristina López (cooperativista), la edil Montse Alonso, Juan Bógalo (miembro del consejo de rector de Axuntase), la alcaldesa Eva María Pérez y el concejal Nicolás Fernández, tras finalizar la reunión.

El 'cohousing' intergeneracional abre parte de sus instalaciones a colectivos vecinales de Llanera

La alcaldesa, Eva María Pérez, mantiene un encuentro con responsables de la cooperativa

E. C.

Llanera

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:59

Comenta

La alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez (PSOE), mantuvo este miércoles un encuentro con dos representantes de la cooperativa Axuntase, Juan Bógalo y Cristina ... López. La reunión sirvió para abordar asuntos de interés para el colectivo. La regidora visitará las instalaciones de lo que pronto se convertirá en el primer 'cohousing' intergeneracional de Asturias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido el dueño de una tienda de moda de El Parchís, en Gijón, por sustracción de ropa
  2. 2 Rastreo en los montes de Tineo con perros y drones para encontrar a Tomasín: lleva desaparecido «días»
  3. 3 El crimen del ganadero de Ribadesella: dos meses con más incógnitas que certezas
  4. 4

    La operación contra los narcos que tirotearon a la Policía en Toledo suma ocho detenidos y nuevos registros en Gijón
  5. 5

    Hablan los vecinos de Tomasín en Tineo: «Vivía encerrado, pero sabías que estaba porque daba gritos por las noches»
  6. 6

    El cerco fiscal a los grandes tenedores de vivienda afecta a 479 propietarios en Asturias
  7. 7

    Prisión para uno de los narcos detenidos: el sicariato que operaba desde Gijón
  8. 8 Pelea a botellazos y con sillas por los aires: detienen a tres radicales del Sporting en Gijón y a 13 del Racing en Santander
  9. 9

    Cuenta atrás para la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo
  10. 10 Los Javis se separan tras trece años de relación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El 'cohousing' intergeneracional abre parte de sus instalaciones a colectivos vecinales de Llanera

El &#039;cohousing&#039; intergeneracional abre parte de sus instalaciones a colectivos vecinales de Llanera