El 'cohousing' intergeneracional abre parte de sus instalaciones a colectivos vecinales de Llanera

La alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez (PSOE), mantuvo este miércoles un encuentro con dos representantes de la cooperativa Axuntase, Juan Bógalo y Cristina ... López. La reunión sirvió para abordar asuntos de interés para el colectivo. La regidora visitará las instalaciones de lo que pronto se convertirá en el primer 'cohousing' intergeneracional de Asturias.

Entre los temas tratados se hizo especial hincapié en el deseo de los cooperativistas de integrarse en la vida social y cultural del concejo, tanto colaborando con el propio Ayuntamiento como con el tejido asociativo, e incluso ofreciendo la posibilidad de que algunas de las instalaciones del 'cohousing', como el 'coworking' o la sala polivalente, puedan ser utilizadas por asociaciones del concejo o para impartir cursos y talleres.

La comunidad estará compuesta por 36 unidades familiares, con más de 1.000 metros cuadrados de espacios comunes en un terreno de cerca de 10.000.

La alcaldesa reiteró el compromiso municipal de mantener un contacto permanente con la cooperativa para poder establecer acciones colaborativas conjuntas que beneficien a los cooperativistas y a todo el tejido social de Llanera.

«Sin duda, el proyecto de Axuntase será un activo muy interesante que vendrá a sumar a la vida social y cultural de Llanera, y estamos encantados de que un proyecto novedoso y pionero en Asturias tenga su sede en nuestro concejo», afirmó Pérez.