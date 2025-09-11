Comienza la tercera actuación de Muralia en El Berrón: «Es un increíble tigre en 3 dimensiones»

Desde el equipo de gobierno de Siero se promete que va a ser una intervención «única». Se trata de un nuevo mural, el tercero ... que se está pintando en El Berrón, a cargo de los artistas franceses Nikita y Sweao, que se prevé esté listo en nueve días. «Va a ser un tigre que parece que sale de la fachada, con un efecto en tres dimensiones increíble», afirmó sobre el terreno la edil de Educación, Eva Iglesias.

La concejal, acompañada del alcalde, el socialista Ángel García, 'Cepi', visitó esta intervención que se encuadra en el programa Muralia 2025. En esta ocasión, se realiza en la fachada del edificio Cuatro Vías, ubicado en la carretera nacional 634. Sweao y Nikita son dos artistas urbanos franceses autodidactas nacidos en los años 80 que residen en Montpellier. Desde jóvenes estuvieron atraídos por el dibujo y, a comienzos de los 90, sintieron la influencia de la cultura hip-hop, lo que los acercó al grafiti y al spray como medios de expresión.

Cada uno comenzó individualmente: Sweao trabajando más en muros, Nikita también en lienzo u obras más pequeñas, desarrollando estilos propios. Luego fusionaron sus técnicas, combinando la experiencia de los dos para realizar intervenciones conjuntas. Una de sus señas de identidad es el uso de anamorfosis 3D: obras distorsionadas que solo se «reconstruyen» correctamente desde un punto de vista concreto, generando efectos visuales de ilusión óptica. Desde el Ayuntamiento se destaca que han logrado gran reconocimiento internacional y esta es la primera vez que hacen un mural a gran formato en España y también su primera vez en Asturias. El presupuesto de este mural es de 20.000 euros.

Muralia es un programa municipal de intervenciones murales para decorar medianeras y otros elementos verticales con incidencia sobre la vía pública, espacios degradados y demás espacios libres que conforman el paisaje urbano. Desde 2019 se han realizado intervenciones en diferentes medianeras que han tenido gran aceptación por la ciudadanía, tres de las cuales, realizadas en 2021, fueron nominadas a mejor mural a nivel mundial.

«Nos hace mucha ilusión esta nueva actuación, enmarcada en el arte urbano por el que tanto apostamos», afirmó el regidor.