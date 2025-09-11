El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Fachada en la que se está actuando. A. F. G.

Comienza la tercera actuación de Muralia en El Berrón: «Es un increíble tigre en 3 dimensiones»

La obra, que estará finalizada en unos nueve días, está siendo ejecutada por los artistas franceses Nikita y Sweao

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Jueves, 11 de septiembre 2025, 19:17

Desde el equipo de gobierno de Siero se promete que va a ser una intervención «única». Se trata de un nuevo mural, el tercero ... que se está pintando en El Berrón, a cargo de los artistas franceses Nikita y Sweao, que se prevé esté listo en nueve días. «Va a ser un tigre que parece que sale de la fachada, con un efecto en tres dimensiones increíble», afirmó sobre el terreno la edil de Educación, Eva Iglesias.

