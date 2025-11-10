Comienzan las obras de renovación del pavimento del núcleo rural de Lamuño, en Siero

El concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Zonas Verdes, Alejandro Villa, visitó este lunes el inicio de las obras de renovación ... del pavimento del núcleo rural de Lamuño, en la parroquia de Santa Marta de Carbayín de Siero.

Los trabajos forman parte de los dos lotes de caminos en la zona rural licitados con cargo a remanentes. El proyecto cuenta con un presupuesto de 110.547,95 euros y un plazo de ejecución de ocho semanas.

El núcleo rural de Lamuño ha sido objeto recientemente de una renovación de su red de saneamiento y abastecimiento, presentando partes de sus calles y caminos con un pavimento de aglomerado totalmente remozado. Ante el contraste generado entre el nuevo pavimento de aglomerado asfáltico y el viejo existente, se proyecta una renovación del antiguo pavimento en el núcleo rural de Lamuño, así como un pequeño ramal de un camino que conecta los núcleos de Lamuño (Santa Marta de Carbayín) y Castiello (Valdesoto), alcanzando una superficie total de aglomerado renovado de 3.764,95 m2. Además, el proyecto incluye la renovación de unos 150 metros de tubería de agua.

Durante la visita, el edil explicó que « este año llevamos invertidos casi 1.740.000 euros en caminos, incluyendo tanto reposición como mantenimiento. Desde 2015 se han destinado 6.275.000 euros a inversión en caminos y, sumando mantenimiento y mejoras, el total asciende a 13.500.000 euros. Se trata de una inversión anual para garantizar que los caminos estén en óptimas condiciones, algo importante tanto para quienes deciden vivir en Siero como para quienes ya residen aquí. Además, con la mejora de las infraestructuras de agua y la implantación del sistema métrico para geolocalizar propiedades, se refuerza la calidad de vida y las comunicaciones en la zona».

Los trabajos de renovación del pavimento del núcleo rural de Lamuño, en la parroquia de Santa Marta de Carbayín, forman parte de los dos lotes de caminos en la zona rural licitados con cargo a remanentes, en los que se incluyen intervenciones en Anes y Lieres, con un presupuesto total de 359.920,84 euros. La inversión total en caminos para 2025 asciende a 1.739.745 euros, e incluye mantenimiento, pavimentación, desbroce y otras actuaciones, renovando un total de 4.842 metros de vías rurales.