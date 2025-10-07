Comienzan los trabajos para construir el vial del gran bulevar de Lugones

Ya han dado comienzo los primeros trabajos para la construcción del vial que permitirá completar el gran bulevar de Lugones, el tramo de unos 700 ... metros comprendido entre la rotonda que cruza con la calle Leopoldo Lugones hasta el aparcamiento municipal de la zona del concesionario de coches anexo a la zona de Malvarán. Se trata de un importante proyecto para transformar la actual configuración urbana de la población sierense y que moviliza una importante inversión tanto pública como privada. La actuación en su conjunto de unos ocho millones de euros.

La ejecución que ahora comienza se corresponde con esa parte privada con una inversión de más de 3,5 millones; es la constructora Grupo Casado, de Cantabria, la encargada de esta construcción del vial con sus servicios, como el saneamiento y la red de abastecimiento de agua. El desarrollo de este ámbito urbano propiciará la construcción de las primeras 200 viviendas a cargo de esta empresa y pondrá en valor una superficie que podría albergar hasta el millar, con lo que aumentaría la oferta en una localidad con mucha demanda –que hace que suban los precios–.

Y luego está la parte pública, a cargo del Ayuntamiento, que se encargará de habilitar los espacios públicos, como zonas verdes, aceras o mobiliario, entre otros elementos. Son otros 4,5 millones de euros. En detalle, la intervención municipal contempla dos zonas de circulación viaria. La primera, de aproximadamente 2.525 metros cuadrados, dará continuidad al tramo que ejecutará la iniciativa privada desde la calle Río Ibias hasta la glorieta de Malvarán, con una longitud cercana a los 100 metros. La segunda, de 1.055 metros cuadrados, prolongará la calle Río Caudal en dirección oblicua hacia la avenida Constitución, con una longitud aproximada de 37 metros. El resto del ámbito se destinará a una gran franja verde de unos 11.550 metros cuadrados, con un trazado lineal de 520 metros de eje central, que incluirá zonas de paseo, áreas de estancia, bancos, vegetación y aparatos de gimnasia para mayores. El diseño busca alternar zonas de sombra, espacios soleados y recorridos peatonales, atravesados por ejes transversales alineados con los pasos peatonales del vial.

El viario principal se proyecta en continuidad con el tramo anterior ya ejecutado: dos carriles de 3,5 metros por sentido, separados por una mediana de un metro, más una acera en el lado oeste con ancho variable entre 7,25 y 7,95 metros, incluyendo en algunos tramos bandas de aparcamiento de 2,5 metros. También se contempla la integración del carril bici en la glorieta de Malvarán, conectado con el ya existente en la zona de La Ería.

En el lado este, se proyecta una franja pavimentada y ajardinada de cuatro metros de ancho junto a los edificios previstos, con espacio para terrazas, un carril de acceso restringido (residencial, mantenimiento y emergencias) de 5,5 metros de ancho, y una franja verde de 1 metro que da paso a un carril bici.

Desde el equipo de gobierno local ya se apunta al próximo ensanche de esta población, a través de esta misma arteria, pero hacia Oviedo, creando una nueva centralidad en la plaza de Europa y construyendo más vivienda. Es en Lugones donde se registra el segundo precio más caro del alquiler de vivienda, unos 12 euros por metro cuadrado, solo por detrás de Llanes, un municipio turístico, según datos de la propia Consejería de Ordenación del Territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos. Este aumento en los precios y en las transacciones inmobiliarias se ha generado «por el tensionamiento de los precios de la vivienda en la zona norte de Oviedo».