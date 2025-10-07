El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Zona donde se encuentran desarrollando ya los primeros trabajos de ampliación del bulevar de Lugones. A. F. G.

Comienzan los trabajos para construir el vial del gran bulevar de Lugones

Se trata de la parte privada del proyecto. Posteriormente, se sumará la ejecución pública, con la adecuación de los espacios públicos

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Martes, 7 de octubre 2025, 20:45

Ya han dado comienzo los primeros trabajos para la construcción del vial que permitirá completar el gran bulevar de Lugones, el tramo de unos 700 ... metros comprendido entre la rotonda que cruza con la calle Leopoldo Lugones hasta el aparcamiento municipal de la zona del concesionario de coches anexo a la zona de Malvarán. Se trata de un importante proyecto para transformar la actual configuración urbana de la población sierense y que moviliza una importante inversión tanto pública como privada. La actuación en su conjunto de unos ocho millones de euros.

