El nuevo 'by pass' que evita tener que pasar por la glorieta de El Castro entre Les Bellotines y La Fresneda. A. F. G.

Concluye la urbanización de la zona norte de Lugones, que ya se ideó hace 20 años

Se completa así la conexión peatonal con La Fresneda, que permite la expansión de este ámbito que se unirá al gran bulevar

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:56

Comenta

Se espera que la obra para rematar la urbanización en la zona de El Castro, en Lugones, concluya este jueves; se trata de un proyecto ... cuya tramitación administrativa ya se inició hace dos décadas y que permitirá completar la conexión peatonal y ciclista entre esta población y la urbanización de La Fresneda. El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', y el concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Javier Rodríguez, visitaron este miércoles el inicio de las labores de aglomerado para completar esta actuación, que ha supuesto una inversión de 837.369 euros.

