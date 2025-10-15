Concluye la urbanización de la zona norte de Lugones, que ya se ideó hace 20 años

Se espera que la obra para rematar la urbanización en la zona de El Castro, en Lugones, concluya este jueves; se trata de un proyecto ... cuya tramitación administrativa ya se inició hace dos décadas y que permitirá completar la conexión peatonal y ciclista entre esta población y la urbanización de La Fresneda. El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', y el concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Javier Rodríguez, visitaron este miércoles el inicio de las labores de aglomerado para completar esta actuación, que ha supuesto una inversión de 837.369 euros.

El proyecto ha supuesto la ampliación y renovación de un vial de aproximadamente 300 metros en la zona norte de Lugones, que se extiende desde la glorieta construida sobre la AS-266, conocida como la rotonda de El Castro, siguiendo el trazado ya ejecutado de la avenida de Gijón en dirección norte, hasta la entrada a la autopista AS-17.

En detalle, la obra se ha centrado en la renovación de un vial de unos 300 metros desde la glorieta de El Castro, siguiendo el trazado ejecutado de la avenida de Gijón en dirección norte, hasta la entrada a la autopista AS-17. La zona de actuación abarca una superficie de unos 2.500 metros cuadrados, incluyendo el saneamiento y la ejecución de la nueva explanada, una nueva acera, la creación de un carril bici y la disposición de los firmes en el nuevo carril del vial. También se han dispuesto isletas con zonas verdes en las conexiones del tramo a ejecutar con las recientemente completadas en la avenida de Les Bellotines y la del Peralón.

Interconexión

Tal y como adelantó EL COMERCIO, se ha habilitado un nuevo carril directo desde Les Bellotines al vial de La Fresneda, sorteando de este modo la glorieta de El Castro. El objetivo es descongestionar el notable volumen de tráfico que se registra debido a los numerosos pinchazos de calles que confluyen en la rotonda.

Pero este proyecto va más allá de esta comunicación, ya que la zona está llamada a ser uno de los principales ámbitos de desarrollo urbanístico de Lugones.

Y ya se ha iniciado la construcción del nuevo bulevar de la localidad –actual avenida de la Constitución–, que conectará la calle Leopoldo Lugones hasta el entronque con Río Ibias y la glorieta de Malvarán. Se intervendrá en una superficie de 18.560 metros cuadrados. Ambos ámbitos quedarán así fusionados.

La inversión municipal para el gran bulevar de Lugones ascenderá a cinco millones de euros. La primera anualidad asciende a 2,65 millones, que se incluyen en el presupuesto municipal para 2026. Se trata de la parte de la obra de las aceras y las zonas ajardinadas, porque la actuación contempla otro gasto privado, el del vial, que asciende a otros cuatro millones y cuyas obras dieron comienzo esta semana.

Con este plan se quiere poner en valor las parcelas para atraer a constructores y aumentar la oferta de vivienda. Podrían llegar al millar. La obra de este nuevo vial será ejecutada, precisamente, por el Grupo Casado, de Cantabria, que también iniciará el desarrollo residencial con la previsión de levantar las primeras 200 viviendas.

El viario principal se proyecta en continuidad con el tramo anterior ya ejecutado: dos carriles de 3,5 metros por sentido, separados por una mediana de un metro, más una acera en el lado oeste con ancho variable entre 7,25 y 7,95 metros, incluyendo en algunos tramos bandas de aparcamiento de 2,5 metros. También se contempla la integración del carril bici en la glorieta de Malvarán, conectado con el ya existente en la zona de La Ería.

En el lado este, se proyecta una franja pavimentada y ajardinada de cuatro metros de ancho junto a los edificios previstos.