Concluyen las obras del saneamiento para impedir inundaciones en Pola de Siero

A falta de algunos remates, ya se ha completado la obra del nuevo saneamiento en el barrio de La Isla, en Pola de Siero, ... ejecutada para evitar inundaciones cuando se producen capítulos de fuertes precipitaciones. La empresa adjudicataria de los trabajos ya ha asfaltado, incluso, la zona afectada de la calle El Molín, lo que permitirá en breve reabrir al tráfico esta zona, que conecta la travesía de la nacional 634 con la comisaría de la Policía Nacional o el centro de salud.

Fue a mediados del pasado agosto cuando dieron comienzo los trabajos con un plazo de ejecución inicial de medio año; esto es, para finalizar en febrero. Pero la empresa adjudicataria, New Construction, adelantó la ejecución.

Esta actuación contó con una inversión superior a los 400.000 euros. Los trabajos se han centrado en mejorar el funcionamiento hidráulico del colector general de La Pola. Para ello, las obras se han desarrollado en dos fases. En la primera se instaló un colector de 60 metros de longitud paralelo al existente, con el objeto de aumentar la capacidad de este tramo.

En la segunda se ha procedido a desviar la conducción principal para poder ejecutar una estación de bombeo que evite que se inunden los garajes de los edificios afectados. El saneamiento existente se está reponiendo mediante un colector de hormigón de 22 metros de longitud. Además, se ha efectuado el sellado de un pozo, el denominado número 16, para impedir que el agua pase a través de la tubería que se encuentra bajo las edificaciones.

Algunos trabajos se han desarrollado a más de cinco metros de profundidad, en espacios confinados bajo edificios y garajes. Debido a la peligrosidad de los mismos, se emplearon equipos de ventilación asistida y medidas específicas de seguridad.

El trazado de la red viene determinado por la propia calle, la topografía del terreno y los puntos de conexión con la red existente allí donde ha sido necesario, tratando de ir en paralelo al terreno con el fin de evitar sobreexcavaciones, y para que las pendientes mínimas y máximas cumplan las condiciones de capacidad y autolimpieza para las primeras, y de erosión para las segundas. Desde 2015, el Ayuntamiento de Siero ha invertido cerca de 28 millones de euros en saneamiento.