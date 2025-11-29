El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Calle El Molín, en pleno urbano de La Pola, ya reasfaltada, a falta de remates en la obra. A. F. G.

Concluyen las obras del saneamiento para impedir inundaciones en Pola de Siero

La empresa adjudicataria ultima las labores de reasfaltado para poder reabrir al tráfico la calle El Molín, cerrada desde el pasado agosto

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:13

A falta de algunos remates, ya se ha completado la obra del nuevo saneamiento en el barrio de La Isla, en Pola de Siero, ... ejecutada para evitar inundaciones cuando se producen capítulos de fuertes precipitaciones. La empresa adjudicataria de los trabajos ya ha asfaltado, incluso, la zona afectada de la calle El Molín, lo que permitirá en breve reabrir al tráfico esta zona, que conecta la travesía de la nacional 634 con la comisaría de la Policía Nacional o el centro de salud.

