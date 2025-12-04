El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Entrega de premios a los ganadores. E. C.

El concurso de la mejor croqueta en Siero ya tiene ganadores

La propuesta de Malaca Gastro se impuso en estas jornadas gastronómicas

E. C.

Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:31

Comenta

Las jornadas gastronómicas de la croqueta de Siero ya tienen ganadores, que este jueves recogieron sus premios. Se impuso 'Croqueta Emmy', de Malaca Gastro, en este concurso. La segunda posición fue para 'Romeo y Julieta', de El Corral de Gayo, y la tercera para 'Croqueta de Ajo Asado', de Picofino Gastrobar.

Los ganadores del jurado popular han sido Sara Solís Janez, Ana Cuesta Viso y Sergio Canteli Ceñal, detallaron durante la entrega de premios, en la que participó la concejala de Comercio y Hostelería, Movilidad y Transporte Público de Siero, Patricia Antuña,

Las jornadas gastronómicas de la croqueta se celebraron los días 21, 22 y 23 de noviembre en el concejo de Siero, con una gran asistencia de público. Contaron con la participación de 21 establecimientos hosteleros y se emitieron 601 votos para elegir a las mejores propuestas de croqueta.

