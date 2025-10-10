Un conductor ebrio afronta cuatro años de cárcel por un accidente mortal en Sariego

El conductor que en 2023 provocó un accidente mortal en Sariego cuando circulaba bajo los efectos del alcohol afronta una condena de cuatro años ... de cárcel por los delitos de homicidio imprudente, lesiones graves y otro contra la seguridad vial. El siniestro ocurrió en mayo de 2023 en la carretera AS-380, a la altura de Lamasanti, y se cobró la vida de Pedro Piquero Iglesias, de 41 años y vecino de Miyares, del mismo concejo.

El vehículo de la víctima fue embestido por el del ahora procesado cuando se disponía a girar hacia la izquierda para incorporarse a la carretera de acceso a su casa. Con él viajaba su esposa, quien resultó herida de grave y precisó casi 400 días para curarse. Al parecer, según quedó recogido en el atestado de la Guardia Civil, el ahora acusado se dispuso a hacer un adelantamiento al vehículo que había entre el de Pedro Piquero y el suyo y acabó embistiéndole de forma brutal. Dio positivo en alcohol, con una cantidad de 0,44 mg/l, según la pruebas realizada por la Benemérita.

La víctima mortal y su esposa tuvieron que ser excarcelados por los bomberos. La mujer sobrevivió y fue trasladada por los sanitarios del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Tardó más de un año en curar de las graves lesiones que sufrió y presenta importantes secuelas. Pedro Piquero fue llevado con vida al centro hospitalario, si bien falleció horas después al no poder superar las lesiones.

También resultó herida la mujer que acompañaba al conductor acusado. Sufrió heridas y tardó en curar 90 días.

Juicio en diciembre

El juicio se celebrará en diciembre en Oviedo. Además de los cuatro años de prisión, la fiscalía solicita que indemnice con aproximadamente 120.000 euros a la viuda del fallecido, con 65.000 euros a su madre y con 5.000 euros a su propia acompañante.