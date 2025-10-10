El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Pedro Piquero, fallecido en el accidente, con su fiel dóberman 'Spock'. E. C.

Un conductor ebrio afronta cuatro años de cárcel por un accidente mortal en Sariego

La fiscalía le acusa de homicidio imprudente por la muerte de Pedro Piquero, de 41 años, de causar lesiones graves a su mujer y de un delito contra la seguridad vial

Olaya Suárez

Gijón

Viernes, 10 de octubre 2025, 07:34

El conductor que en 2023 provocó un accidente mortal en Sariego cuando circulaba bajo los efectos del alcohol afronta una condena de cuatro años ... de cárcel por los delitos de homicidio imprudente, lesiones graves y otro contra la seguridad vial. El siniestro ocurrió en mayo de 2023 en la carretera AS-380, a la altura de Lamasanti, y se cobró la vida de Pedro Piquero Iglesias, de 41 años y vecino de Miyares, del mismo concejo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roba el bolso a una mujer en Avilés tras atacarla con unas tijeras en el cuello
  2. 2 Queman la vivienda de una vecina problemática del barrio gijonés de El Coto que ha protagonizado numerosos incidentes
  3. 3 En busca y captura la prostituta implicada en la muerte de Saúl Iglesias en Gijón
  4. 4 El Real Oviedo destituye a Paunovic: «Su éxito del ascenso quedará para siempre en la memoria»
  5. 5

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  6. 6 Luis Carrión ya está en Asturias para tomar las riendas del Real Oviedo
  7. 7 Las primeras decisiones de Borja Jiménez: Mbemba y Enol Prendes regresan al Sporting Atlético
  8. 8

    ¿Por qué el Real Oviedo echa a Paunovic y recupera a Carrión?
  9. 9 Entra en vigor un gran cambio en las transferencias bancarias: así serán a partir de hoy
  10. 10

    Las empresas tendrán que detallar cómo compensan cada hora extra en el nuevo registro de jornada digital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Un conductor ebrio afronta cuatro años de cárcel por un accidente mortal en Sariego

Un conductor ebrio afronta cuatro años de cárcel por un accidente mortal en Sariego