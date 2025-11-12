Cuéntame un cuadro, el taller escolar por el 25N en Siero
La actividad consiste en la reinterpretación de una de las obras de Maruja Mallo
Siero
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:44
La edil de Educación, Juventud e Igualdad de Siero, Eva Iglesias, visitó este miércoles el colegio público Santa Bárbara de Lugones, donde se impartió ... la actividad de expresión gráfica Cuéntame un cuadro para los alumnos de tercero de Educación Infantil. Esta actividad forma parte de la programación con motivo del 25N, aprobada en el Consejo Municipal de la Mujer celebrado hace una semana.
El taller consiste en la reinterpretación de una de las obras de Maruja Mallo, artista española del siglo XX. Concretamente, los alumnos han recreado el cuadro Racimo de uvas con la técnica del collage.
Iglesias señaló que «esta propuesta está dirigida al público más joven. En total, se han desarrollado trece talleres en distintos colegios del concejo y finalizan en este centro. Esta actividad, que consiste en la elaboración de un cuadro con perspectiva de género para trabajar la igualdad desde edades tempranas, surgió como una propuesta del equipo directivo del Santa Bárbara en el marco de las reuniones periódicas».
