Niños de Lugones en el taller del 25N. E. C.

Cuéntame un cuadro, el taller escolar por el 25N en Siero

La actividad consiste en la reinterpretación de una de las obras de Maruja Mallo

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:44

Comenta

La edil de Educación, Juventud e Igualdad de Siero, Eva Iglesias, visitó este miércoles el colegio público Santa Bárbara de Lugones, donde se impartió ... la actividad de expresión gráfica Cuéntame un cuadro para los alumnos de tercero de Educación Infantil. Esta actividad forma parte de la programación con motivo del 25N, aprobada en el Consejo Municipal de la Mujer celebrado hace una semana.

Cuéntame un cuadro, el taller escolar por el 25N en Siero