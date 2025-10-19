Cuenya, en Nava, celebra los 25 años de servicio de su cura

La iglesia de San Andrés de Cuenya, en Nava, celebró este domingo una misa especial en honor a su párroco, Eduardo Solís, que cumplió ... 25 años de servicio pastoral en la parroquia.

Se hizo durante el servicio de las once de la mañana, a modo de sorpresa. Los feligreses lo organizaron todo para que, además, coincidiera con la festividad de la Virgen del Rosario.

Al entrar en la iglesia, a Solís le esperaba una cálida bienvenida que él agradeció, además de que durante la ceremonia se contó con la música del Coro Errante, que acompañó toda la eucaristía y le dio un tono festivo.

La misa sirvió también para tener un recuerdo especial para los dos sacerdotes que marcaron la historia reciente de la parroquia. El primero fue José Manuel López, el predecesor de Solís.

Al principio, era el párroco de Nava desde 1993, pero al fallecer López en 2001 asumió también San Andrés de Cuenya.

El segundo sacerdote para el que se tuvo un momento especial fue Diego Riesco, quien compartió tareas pastorales con Solís.

Ellos dos formaron un equipo sacerdotal durante diecisiete años, entre 2001 y 2018, cuando Riesco se jubiló por motivos de salud. Falleció unos años después, en 2023, en la Casa Sacerdotal de Oviedo.

Para terminar, los vecinos de la parroquia no quisieron abandonar la iglesia sin darle unos obsequios a su párroco por celebrar sus bodas de plata acompañándolos día a día.

Se le hizo entrega de una placa conmemorativa y un reloj, un símbolo de su «tiempo compartido y de su entrega constante al servicio de la comunidad». También se le regaló un rosario especial traído expresamente desde la catedral de San Pedro del Vaticano y que lleva la imagen del Papa León XIV. Los feligreses subrayaron que era una muestra de «la cercanía y compromiso que han dejado huella en la comunidad parroquial de Cuenya».