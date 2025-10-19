El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El cura Eduardo Solís, de Cuenya, recibe los obsequios de los vecinos. E. C.

Cuenya, en Nava, celebra los 25 años de servicio de su cura

Como obsequio, Eduardo Solís recibe una placa conmemorativa, un reloj y un rosario de la catedral de San Pablo, en el Vaticano

Pilar Gutiérrez

Nava

Domingo, 19 de octubre 2025, 19:54

La iglesia de San Andrés de Cuenya, en Nava, celebró este domingo una misa especial en honor a su párroco, Eduardo Solís, que cumplió ... 25 años de servicio pastoral en la parroquia.

