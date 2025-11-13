Cuidar desde el corazón: la atención gerontológica se aborda en Lugones El centro polivalente acoge un encuentro de profesionales de los establecimientos residenciales y de familiares

María Jose Fernández, concejala de Políticas Sociales; Begoña Huergo, directora del Instituto Adolfo Posada; la vicepresidenta del Gobierno regional, Gimena Llamedo; Nerea Monroy, gerente del ERA, y la ponente Lourdes Bermejo.

La edil de Políticas Sociales y Atención a las Personas de Siero, María José Fernandez, y la de Mayores, Pilar Santianes, participaron este jueves ... en Lugones en la inauguración de la I Jornada cuidar desde el corazón: Introducción al acompañamiento integral centrado en la persona, organizada por el Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada, en colaboración con la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. La apertura contó también con las inversiones de la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo; la directora del citado instituto, Begoña Huergo, y la gerente de los Establecimientos Residenciales de Asturias (ERA), Nerea Monroy.

Ampliar Público asistente en Lugones a la jornada participativa. E. C. El objetivo de la cita, que contó como ponente a Lourdes Bermejo, destacada figura en el campo de la gerontología social a nivel nacional e internacional, es favorecer un espacio de diálogo participativo entre profesionales, familias y residentes de centros de día y centros residenciales del ERA, partiendo de sus experiencias profesionales y personales. La jornada se celebró en sesión de mañana y tarde en la sala principal del Centro Polivalente Integrado de Lugones.

