El Museo de la Sidra se estanca en los 20.000 visitantes

El Museo de la Sidra de Asturias, en Nava, celebró este miércoles una reunión con sus patronos para abordar cuestiones relacionadas con el ... recinto. Su director, Juan Stové, tras el encuentro, hizo un balance inicial de visitas de este ejercicio; y no hay satisfacción en el dato, ya que se prevé cerrar como en 2024, con unos 20.000 visitantes, cuando la previsión era crecer. ¿El motivo? «Ha hecho muy buen tiempo. Mire las temperaturas que tenemos en pleno noviembre. Y eso afecta a los recintos de este tipo que están en el interior, a los que hay que acudir de forma específica, porque no estamos al lado de una playa».

Pero hubo más asuntos tratados, como las actividades que se quieren desarrollar con motivo del 30 aniversario del recinto. Se pretende diseñarlas de la mano del Principado, pero contando con los patronos de la fundación, que son varios municipios, entre ellos Oviedo, Gijón o Siero.

El director del museo quiere, además, dar un paso más: «Queremos ampliar nuestra base a otros ayuntamientos que quieran formar parte de la Fundación de la Sidra. A lo mejor no como patronos, pero sí como colaboradores. La idea es que, de alguna manera, esa aportación que tengan con la entidad la vean reflejada en acciones directas en sus municipios o en sus entornos».

Se quieren mantener dos líneas de trabajo, apuntó Stové. Una de ellas es la consolidación «de una manera autónoma del museo y, luego, una potenciación y una expansión de la Fundación de la Sidra como entidad para acoger al espectro vinculado a la sidra de nuestra comunidad, fortaleciendo un poco todo lo que es la cultura sidrera asturiana». Por su parte, el presidente del patronato y alcalde de Nava, Juan Cañal, apuntó a la necesidad de actualizar «al alza» las aportaciones económicas de los patronos.

Fiesta casera

Tras la reunión del patronato se celebró, además, la presentación de la primera Fiesta de la Sidra Casera de Asturias, que se va a desarrollar en el museo de Nava este sábado, a partir de las 12 horas. La actividad está organizada por la Federación Asturiana de Sidra Casera.

El programa incluye varias actividades, como la entrega de reconocimientos, un campeonato de bolos y rana, degustación de sidras caseras, una exposición de manzanas, un taller de mayado y una comida que tiene un precio de 30 euros e incluye un amplio menú y la entrada al museo naveto.