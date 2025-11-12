El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El alcalde de Nava, Juan Cañal, y el director del museo, Juan Stové, tras la reunión del patronato. A. F. G.

El Museo de la Sidra se estanca en los 20.000 visitantes

Los patronos inician la preparación de los actos con motivo del 30 aniversario del recinto naveto durante 2026

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Nava

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:02

Comenta

El Museo de la Sidra de Asturias, en Nava, celebró este miércoles una reunión con sus patronos para abordar cuestiones relacionadas con el ... recinto. Su director, Juan Stové, tras el encuentro, hizo un balance inicial de visitas de este ejercicio; y no hay satisfacción en el dato, ya que se prevé cerrar como en 2024, con unos 20.000 visitantes, cuando la previsión era crecer. ¿El motivo? «Ha hecho muy buen tiempo. Mire las temperaturas que tenemos en pleno noviembre. Y eso afecta a los recintos de este tipo que están en el interior, a los que hay que acudir de forma específica, porque no estamos al lado de una playa».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido el dueño de una tienda de moda de El Parchís, en Gijón, por sustracción de ropa
  2. 2 Rastreo en los montes de Tineo con perros y drones para encontrar a Tomasín: lleva desaparecido «días»
  3. 3 El crimen del ganadero de Ribadesella: dos meses con más incógnitas que certezas
  4. 4

    Hablan los vecinos de Tomasín en Tineo: «Vivía encerrado, pero sabías que estaba porque daba gritos por las noches»
  5. 5 Fallece una ovetense de 34 años en un accidente de tráfico en Navarra
  6. 6

    La operación contra los narcos que tirotearon a la Policía en Toledo suma ocho detenidos y nuevos registros en Gijón
  7. 7

    Prisión para uno de los narcos detenidos: el sicariato que operaba desde Gijón
  8. 8

    El cerco fiscal a los grandes tenedores de vivienda afecta a 479 propietarios en Asturias
  9. 9

    Cuenta atrás para la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo
  10. 10 Dos denuncias a un pub de Avilés el fin de semana por incumplir el horario

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Museo de la Sidra se estanca en los 20.000 visitantes

El Museo de la Sidra se estanca en los 20.000 visitantes