El deporte en Siero se reparte con la furgoneta del pan

La edil de Mayores de Siero, Pilar Santianes, y el de Deportes, Jesús Abad, acudieron este lunes al inicio de la actividad Panadero del ... Deporte. La iniciativa está enmarcada dentro del programa Siero Acompaña para combatir la soledad no deseada en personas mayores de 60 años y tiene como objetivo acercar la práctica deportiva a las zonas rurales.

La iniciativa, con una dotación económica de 18.137 euros, está organizada por la concejalía de Políticas Sociales y Atención a las Personas y Mayores y el Patronato Deportivo Municipal. El plazo para apuntarse sigue abierto.

Abad explicó que se usa una furgoneta simulando a las de las panaderías que se desplazan por las zonas rurales llevando pan; en su lugar irá un equipo de monitores especializados que se desplazará a cuatro parroquias rurales del concejo: Anes, Muñó, Hevia y Granda.

Las actividades se desarrollan en las antiguas escuelas y serán adaptadas a las personas participantes. Al finalizar cada sesión, el monitor entregará una ficha en papel que incluye una propuesta de ejercicios a realizar de forma autónoma por parte del usuario. La idea es darle continuidad a esta actividad; veremos la respuesta, que hasta ahora está siendo muy positiva. Se trata de ampliar la forma de llevar la actividad física y el deporte.