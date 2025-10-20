El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Los primeros usuarios del programa deportivo. E. C.

El deporte en Siero se reparte con la furgoneta del pan

La iniciativa del programa Siero Acompaña sirve para combatir la soledad no deseada en personas mayores de 60 años

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Lunes, 20 de octubre 2025, 20:07

Comenta

La edil de Mayores de Siero, Pilar Santianes, y el de Deportes, Jesús Abad, acudieron este lunes al inicio de la actividad Panadero del ... Deporte. La iniciativa está enmarcada dentro del programa Siero Acompaña para combatir la soledad no deseada en personas mayores de 60 años y tiene como objetivo acercar la práctica deportiva a las zonas rurales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roban dinero, atún y jamón en el local de Avilés que sufrió otro asalto y los detienen al volver a por la comida que escondieron
  2. 2 Detenidas una madre y una hija en Avilés tras agredirse mutuamente
  3. 3 Fallece a los 68 años la docente Victoria Zaragozí, que fue profesora en el IES Universidad Laboral y Padre Feijoo
  4. 4

    El traslado del Albergue Covadonga, en Gijón, durará dos años y se mudará a usuarios y personal en dos fases diferentes
  5. 5 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
  6. 6 60 empleados y 1.700 metros cuadrados: así es el Mercadona que ha abierto en Gijón
  7. 7

    Óscar Puente asegura que rescatar el peaje de la autopista del Huerna tiene «una connotación jurídica» inasumible: esto es lo que marca la ley
  8. 8 Furor por los tangas de pelo de Kim Kardashian: cuestan 42 euros y están agotados
  9. 9 El tridente de ases del Sporting vuelve a brillar
  10. 10 La prostituta acusada de dejar morir a un joven en un piso de citas de Gijón comparece en el juzgado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El deporte en Siero se reparte con la furgoneta del pan

El deporte en Siero se reparte con la furgoneta del pan