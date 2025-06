«Descontrol total» en la Policía Local de Siero, que está sin jefe

La sección de Siero del Sindicato Independiente de la Policía Local de Asturias (SIPLA) critica duramente al alcalde del concejo, el socialista Ángel García, ' ... Cepi', por el «descontrol total» que se vive en el cuerpo desde hace aproximadamente un mes; quien ocupaba la jefatura de manera accidental, Sergio Luaces, gastó sus vacaciones antes de incorporarse a su nuevo puesto como inspector en Carreño. «No nos consta, hasta el momento, que haya una orden oficial de nombramiento de su sustituto; somos un cuerpo jerarquizado y se precisan órdenes y directrices. No se puede trabajar con dos agentes haciendo esas funciones en la sombra», se señala desde esta formación sindical.

¿Cuál es la consecuencia directa de esta falta de jefatura? Para el SIPLA es que, directamente, «no estamos funcionando, es una vergüenza, mientras que hay tres subinspectores que no son nombrados por el regidor. Esperamos que, más pronto que tarde, se nombre jefe accidental para que la Policía pueda trabajar de forma eficaz y eficiente por el bien de los ciudadanos de Siero».

Hay un motivo por el que el alcalde no nombra jefe de entre esos tres subinspectores: son afiliados al SIPLA, sindicato con el que mantiene una guerra abierta. «Eso es una tontería. Esos mandos no son insensatos para perjudicar al regidor en sus funciones, ya que ellos serían los principales perjudicados». Pero también se advierte a 'Cepi': «No se puede adoptar una decisión, respecto a los nombramientos, que no se ajuste a derecho».

¿Mejores deseos?

Desde hace tiempo que los agentes denuncian el mal ambiente de trabajo en el concejo. El pasado viernes dejó el cuerpo Luaces, quien, a su vez, sustituía a Fidel Fernández, de baja tras ser enjuiciado por acoso –la sentencia se anuló y tiene que repetirse el juicio– hace año y medio. También se va a enfrentar a un segundo proceso judicial, acusado de los delitos de acoso laboral y lesiones. «Estas dos personas –dice el SIPLA respecto a estos dos funcionarios, adscritos al sindicato CSIF– son quienes más daño han hecho al cuerpo siguiendo las directrices marcadas por el alcalde. No le deseamos lo mejor en su nuevo puesto (por Luaces); pero sí que nos acordamos de los muchos compañeros que se tuvieron que ir, tras años de servicio en este municipio, por su comportamiento».

Desde el SIPLA se recuerda que varios nombramientos del alcalde de responsables accidentales de la Policía fueron tumbados por tribunales; por eso se señala que no puede tropezar con estas mismas piedras.