Sergio Luaces, nuevo jefe de la Policía de Carreño: «No trabajo para alcaldes, sí para los vecinos»

A las ocho de la mañana de este viernes se incorpora a su nuevo puesto de inspector y jefe de la Policía Local de Carreño ... Sergio Luaces Edreira. Natural de Piedras Blancas (1977), deja el cuerpo en Siero, al que se incorporó en el 2000 como agente; desde hace años y medio ha ejercido como responsable policial accidental en este municipio. En conversación con EL COMERCIO, admite que se marcha de este concejo, en el que reside y en el que ha formado su familia, «con pena», pero dejando atrás una guerra sindical y política en la que se ha visto involucrado sin desearlo. Él lo tiene claro: «No trabajo para alcaldes, lo hago para los ciudadanos».

Asume en Carreño un cuerpo con 19 agentes y dos subinspectores. «Es una ratio muy alta, y es que se trata de un concejo turístico que aumenta mucho la población en verano». Asegura que llega con ilusión. «Con muchas ganas. Es una situación diferente y un nuevo proyecto. Después de muchos años de estudio y de estar preparándome, ha llegado el momento. Creo que puedo aportar mucho y voy con la intención de aprender también».

¿Con qué idea inicia su nueva andadura profesional? «Quiero extrapolar todo lo bueno que me llevo de Siero, pero tengo que saber cómo funciona y atender a las indicaciones del equipo de gobierno y aplicarlas a la parte operativa, lo que no es incompatible con trabajar siempre al servicio de los vecinos, que es lo que más enriquece».

No obvia los temas más polémicos que se viven en Siero. Como que en 2024 logró la plaza de subinspector, pero cuyo nombramiento está suspendido por orden judicial tras una denuncia del Sindicato Independiente de la Policía Local de Asturias (SIPLA), que tildó el proceso de irregular. Pero él se siente totalmente ajeno a esas disputas que circunscribe a una parte del cuerpo policial y al alcalde, el socialista Ángel García, 'Cepi'. «Yo siempre me he sentido bien aquí»; y eso a pesar de que va a tener que ir al juzgado a declarar ante el juez en La Pola por otra denuncia de este mismo sindicato por el embrollo de las multas a agentes por tener el coche mal aparcado. «Estoy muy tranquilo, cumplía órdenes del alcalde. Es lo que hay que hacer siempre que estas no sean ilegales».

El conflicto en Siero ha empeorado, apunta, en los últimos años. «No siempre ha sido así. Aquí hubo grandes profesionales. No voy a decir quién es el culpable del conflicto actual, pero yo he recibido siempre un trato cordial y correcto de los componentes del equipo de gobierno local y del alcalde; siempre se me fue dando todo lo que pedí para mejorar el cuerpo, eso sí, con los tiempos del político. Si me voy, no es por esta situación en Siero».

¿Lo pasó mal en algún momento? «En Siero se ha hecho daño a gente. Me siento afectado, pero en este año y medio no he tenido problema con agente alguno, salvo por el conflicto de las multas. Pero siempre he intentado conciliar. Nunca he tenido denuncia personal alguna».

Luaces apuntó al principio de la conversación que se iba con pena. ¿Por qué? «Porque este es un municipio, y así lo perciben los responsables policiales de otros municipios, con mucho potencial y con un cuerpo con una proyección muy importante. Y con el tiempo se va a desarrollar».

¿Pero, qué tiene que cambiar, el equipo de gobierno o parte de la plantilla? «El paso natural del tiempo va a llevar a que la plantilla se rejuvenezca; ahora hay gente joven que son grandes profesionales. Lo que hay que hacer es darles estabilidad, como con las seis plazas que se han publicado ahora y que yo pedí».

De hecho, señala que esas plazas fijas ya reflejan un cambio en la propia Alcaldía. «La Policía no va a desaparecer si hay nuevos funcionarios».