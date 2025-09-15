Detenido un vecino de Grado por romper las ventanillas de los coches con unas tijeras para robar El arrestado es un joven de 22 años al que le constan antecedentes por hechos similares

P. Á. Gijón Lunes, 15 de septiembre 2025, 15:03 | Actualizado 15:08h.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre que presuntamente rompió la ventanilla de seis vehículos aparcados en la calle de Grado y para robar en cinco de ellos. Los hechos se produjeron durante las madrugadas de los días 12, 13 y 14 de septiembre.

Tras una intensa investigación, los agentes pudieron comprobar que en el momento de los robos un hombre que deambulaba por la calle Flórez Estrada rompió los cristales de las ventanillas de los vehículos estacionados valiéndose de unas tijeras. En cinco de los casos, una vez que accedió al interior de los vehículos, se apoderó de efectos personales como llaves, mandos a distancia, auriculares, cámaras de fotos y gafas.

La Guardia Civil analizó las cámaras de vigilancia tanto públicas como privadas existentes en el lugar de los hechos, así como la información que aportaron los diversos testigos sobre su descripción física. Todo ello permitió la identificación de un vecino de Grado de 22 años al que le constan antecedentes policiales por hechos similares.

Culminada la investigación, a las 9.30 horas de la mañana de este lunes, efectivos de la Guardia Civil de Grado procedieron a su detención y lo trasladaron a dependencias de la Guardia Civil para la instrucción de las correspondientes diligencias policiales. El detenido, una vez finalizadas las actuaciones fue puesto a disposición del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Grado.