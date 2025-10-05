El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El portavoz del PP de Siero, Juan Luis Berros. A. F. G.

La edil de La Fresneda carga contra Berros (PP de Siero): «Es un concejal liberado que no acude a las comisiones»

«Vivo de mi trabajo como abogada y no vengo a cobrar del Ayuntamiento», manifiesta Alejandra Cuadriello

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Domingo, 5 de octubre 2025, 20:23

Comenta

La edil de la Plataforma Vecinal de La Fresneda (Siero), Alejandra Cuadriello, quiso ser clara: «Vivo de mi trabajo como abogada y no vengo ... a cobrar del Ayuntamiento». El portavoz del PP, Juan Luis Berros, acusó el sábado al alcalde, Ángel García, 'Cepi', de «premiar con cuantías económicas adicionales a los concejales que le son afines y que colaboran en su gobierno sin estar liberados», e incluía a las ediles de IU y de la Plataforma Vecinal de La Fresneda. Criticó que cobren 200 euros por acudir a juntas de gobierno extraordinarias. «Él es un concejal que está liberado, cobrando 40.000 euros al año, y que no acude a las comisiones», atacó Cuadriello.

