La edil de La Fresneda carga contra Berros (PP de Siero): «Es un concejal liberado que no acude a las comisiones»
«Vivo de mi trabajo como abogada y no vengo a cobrar del Ayuntamiento», manifiesta Alejandra Cuadriello
Siero
Domingo, 5 de octubre 2025, 20:23
La edil de la Plataforma Vecinal de La Fresneda (Siero), Alejandra Cuadriello, quiso ser clara: «Vivo de mi trabajo como abogada y no vengo ... a cobrar del Ayuntamiento». El portavoz del PP, Juan Luis Berros, acusó el sábado al alcalde, Ángel García, 'Cepi', de «premiar con cuantías económicas adicionales a los concejales que le son afines y que colaboran en su gobierno sin estar liberados», e incluía a las ediles de IU y de la Plataforma Vecinal de La Fresneda. Criticó que cobren 200 euros por acudir a juntas de gobierno extraordinarias. «Él es un concejal que está liberado, cobrando 40.000 euros al año, y que no acude a las comisiones», atacó Cuadriello.
El regidor, sin mencionar a Berros en momento alguno, destacó que el Ayuntamiento de Siero se caracteriza por ser una de las administraciones más «eficaces de toda Asturias», y recordó que se convocan las juntas de gobierno que considera oportunas para agilizar las tramitaciones administrativas y evitar retrasos. Puso como ejemplo que en la última de carácter extraordinario –las ordinarias se celebran todos los viernes– se abordó el informe municipal que debía remitirse a la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana (Sekuens) sobre la implantación de Costco en el concejo. «Convocaré las que sean necesarias».
«Los perros ladran; nosotros caminamos», manifestó el socialista durante el acto de firma del acuerdo presupuestario con La Fresneda. «Voy a hacer como Epi y Blas –dijo recurriendo de nuevo a los populares personajes televisivos–: explicar qué función tiene cada órgano municipal en el Ayuntamiento. Algunas licencias tienen que ir a Junta de Gobierno; si hay una empresa o particular que está esperando por la autorización, se convoca el órgano, porque hay casos en los que no se puede esperar a la ordinaria de los viernes».
Destacó el alcalde que «las juntas las convoco yo, y si pueden durar un minuto, mejor. Queda más tiempo para trabajar», dijo en referencia a otra de las críticas de Berros, que señalaba que algunas duraban poco tiempo.
La crispación en el Ayuntamiento sigue creciendo; hace pocos días, Berros también acusó al regidor de permitir «corruptelas» con las bolsas de empleo del Ayuntamiento, a lo que 'Cepi' respondió llamándolo «babayu».
