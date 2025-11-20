La empresa que ha frenado la nueva zona azul en Siero no se presentó a la licitación

Sin plazos para la implantación de la zona azul en Siero; así lo confirmó el alcalde del concejo, el socialista Ángel García, 'Cepi', ... tras adelantar EL COMERCIO que una empresa había presentado un recurso contra las bases del concurso público para la concesión de servicios de estacionamiento regulado. El regidor detalló que la sociedad que ha acudido al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales –«que ni se presentó a la licitación»– ha formulado alegaciones muy técnicas y algunas «sin sentido», como que el contrato no se ha presentado por lotes. «Esto no es Madrid, no se puede hacer una licitación para Lugones y otra para La Pola».

Lo que sí se sabe es que ahora toca esperar al citado tribunal que tendrá que dirimir las alegaciones presentadas. En el proceso de licitación se había presentado una empresa, la actual adjudicataria del servicio para el control del estacionamiento regulado.

Desde el Consistorio se calcula que el valor del contrato sea de casi cuatro millones de euros en un periodo de cinco años. «El adjudicatario se compromete a satisfacer un canon variable mínimo anual del 5% de los ingresos (sin IVA)». En el documento de la licitación paralizada se detalla que la empresa que asuma la gestión de la zona azul dispondrá de la regulación y del cobro por estacionamiento en un total de 973 plazas: 253 plazas en Lugones y 405 en La Pola. Se incluyen las nuevas 151 del aparcamiento disuasorio de la calle Santa Isabel de Lugones y las 164 de la nueva superficie habilitada en el extremo de la calle Florencio Rodríguez, cerca ya de las piscinas de La Pola. También, como novedad, se incluye la zona junto al centro de salud poleso.

Ordenanza

«El Ayuntamiento tendrá la facultad de aumentar o disminuir la cuantía de plazas y zonas a regular objeto del contrato, siempre que se notifique al contratista las altas o bajas que incorporará a su programa de trabajo, y en las condiciones establecidas en el presente pliego», se señala en la documentación. Y es que, se apunta, se prevé «el incremento de plazas de hasta el 20% sobre el total inicialmente previsto del contrato» en lo que dure la concesión, pero sin especificar.

El máximo para estacionar un coche en la zona azul –excluidos los aparcamientos disuasorios– es de 150 minutos al día. Las tarifas quedan de la siguiente manera: la primera media hora es gratis, la gran novedad defendida por el equipo de gobierno; tras este tiempo de gracia, los siguientes treinta minutos suben hasta los 35 céntimos; la hora, 90; el bono mensual en los estacionamientos disuasorios se fija en 30 euros sin tener asegurada la plaza, y 1,5, el precio por día completo; la anulación de la multa es de 3,5 euros.

Lo sí sigue adelante es la ordenanza sobre el estacionamiento regulado, que se aprobó inicialmente el pasado agosto. Ahora toca la definitiva.