David Villa: «Sin Quini no sería la persona que soy y el futbolista que fui»
Aparcamiento en Lugones que pasará a estar regulado. A. F. G.

La empresa que ha frenado la nueva zona azul en Siero no se presentó a la licitación

Sólo hay una oferta para asumir el servicio de control de los aparcamientos, y es de la actual adjudicataria

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:00

Sin plazos para la implantación de la zona azul en Siero; así lo confirmó el alcalde del concejo, el socialista Ángel García, 'Cepi', ... tras adelantar EL COMERCIO que una empresa había presentado un recurso contra las bases del concurso público para la concesión de servicios de estacionamiento regulado. El regidor detalló que la sociedad que ha acudido al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales –«que ni se presentó a la licitación»– ha formulado alegaciones muy técnicas y algunas «sin sentido», como que el contrato no se ha presentado por lotes. «Esto no es Madrid, no se puede hacer una licitación para Lugones y otra para La Pola».

