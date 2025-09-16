Alarma en Lugones por un escape de gas en pleno centro Sucedió durante las obras de la rotonda de la Avenida de Viella y obligó a desviar el tráfico

Alarma en Lugones poco antes de la una de esta tarde. La rotura de una de las principales conducciones de gas durante las obras de la rotonda de la avenida de Viella en la localidad sierense, obligó a desviar el tráfico y a dispersar a los viandantes que se encontraban en la zona. Además, se recomendó a los vecinos de los edificios cercanos que cerrasen las ventanas y no saliesen a la calle.

La rápida intervención de dos dotaciones de bomberos, que comenzaron a echar agua en la zona de la rotura, y que en minutos localizaron la llave para cortar el gas, hizo que finalmente todo quedase en un susto.

