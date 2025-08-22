El espacio empresarial de Solvay, en Siero, «no genera interés», lamenta el alcalde

Las antiguas instalaciones mineras de Solvay, en Lieres, se reconvirtieron en un espacio con un claro objetivo: captar inversiones y empresas para que se instalaran ... en el lugar, generar riqueza en la zona y, sobre todo, empleo. En la población de Siero se sigue a la espera de que llegue algún promotor interesado. Pero no llega. A este respecto se refirió este viernes el alcalde del municipio, el socialista Ángel García, 'Cepi'. «Los terrenos que hay disponibles son de Hunosa. Por lo tanto, a la hullera pública le corresponde su comercialización». Sí que hay una parte que es de titularidad municipal, que es la antigua sala de máquinas, «y que hemos rehabilitado hace un par de años; pero la realidad es que la hemos ofrecido a distintas firmas y ninguna ha mostrado interés».

Es más; el alcalde señaló que hasta se exploró la fórmula de la cesión gratuita de este espacio con ese objetivo, hacer más atractiva la zona, «pero la realidad es que nadie se ha interesado». El socialista quiso destacar «el compromiso de este equipo de gobierno con la inversión, que es más que claro». Puso un ejemplo paradigmático para el municipio: «Hay que recordar Bobes –el macropolígono industrial del centro de Asturias– que, cuando llegamos a la Alcaldía, estaba como Solvay, y ahora es un centro de trabajo de los más importantes de la región».

Un grupo de vecinos se concentró el pasado jueves para reclamar empresas para Solvay. Entre ellos, estaba la portavoz de Podemos en el Ayuntamiento, Silvia Tárano. Refiriéndose a esta formación, el alcalde dijo que «hay quien se queja de que no hay inversiones, pero, al mismo tiempo, cuando las encontramos después de mucho esfuerzo, porque no es algo fácil, como la de Costco –la multinacional americana de los hipermercados que quiere instalarse en Bobes–, luego salen criticándola. Que se pongan de acuerdo. ¿Queremos o no queremos inversiones? No se puede elegir y rechazar las que no interesan».

Manifestó el regidor que los grupos de la oposición municipal «también tienen la posibilidad de realizar una búsqueda activa de inversiones que sean buenas para el municipio, no dedicarse sólo a criticar que faltan en una zona concreta del concejo. No he encontrado una sola propuesta ni petición de una reunión con empresas a instancia de los partidos de la oposición, ni una, ni de Podemos ni del Partido Popular; ellos también pueden luchar por el territorio que representan».

Silvia Tárano declaró el pasado jueves que esa falta de empresas «es una promesa más incumplida para la zona rural de Siero. Cuando cerraron los pozos se prometieron alternativas y, después de gastar sobre un millón de euros, vemos que tampoco esto se traduce en oportunidades para pequeñas empresas y personas autónomas, sin que sepamos ni siquiera el motivo por el que no se finaliza la obra, a pesar de llevar meses preguntándolo».

Desde Podemos se urge al equipo de gobierno «a dejar el vivero de empresas en condiciones de ser utilizado y a hacer públicas las condiciones de acceso, que deberán contemplar precios asequibles para atraer iniciativas empresariales y dinamizar así la zona este del municipio».

Estrategia empresarial

En la Agenda Urbana de Siero –un documento aprobado el pasado otoño por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana– se establece, precisamente, una hoja de ruta con las estrategias y medidas municipales hasta 2030. Su objetivo: «Lograr un municipio más sostenible en todos los ámbitos, innovador, resiliente y enfocado en mejorar la calidad de vida de sus habitantes». Este plan aborda diversos aspectos del desarrollo, pero pone un énfasis especial en la ciudadanía y sus necesidades. De este modo, se pretende abordar una de las prioridades fundamentales: el acceso a la vivienda. ¿Cómo? «No sólo creando un parque público, sino también facilitando suelo y agilizando licencias». Sin embargo, la estrategia clave es «fomentar el empleo y aumentar la renta de la población».

Así, esta Agenda Urbana dibuja un concejo que busca atraer inversión empresarial, aprovechando la disponibilidad de terrenos comerciales e industriales, especialmente en el macropolígono de Bobes, donde se encuentra el centro logístico de Amazon con más de un millar de empresas. Se prevé que en un plazo breve de tiempo –dentro de este mandato– haya hasta 3.000 trabajadores en diferentes empresas en esta superficie empresarial.