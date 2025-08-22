El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Antiguas instalaciones mineras de Solvay, en la parroquia sierense de Lieres. E. C.

El espacio empresarial de Solvay, en Siero, «no genera interés», lamenta el alcalde

Ángel García, 'Cepi', critica a Partido Popular y Podemos por no presentar «una sola propuesta de inversión en el municipio»

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Viernes, 22 de agosto 2025, 18:46

Las antiguas instalaciones mineras de Solvay, en Lieres, se reconvirtieron en un espacio con un claro objetivo: captar inversiones y empresas para que se instalaran ... en el lugar, generar riqueza en la zona y, sobre todo, empleo. En la población de Siero se sigue a la espera de que llegue algún promotor interesado. Pero no llega. A este respecto se refirió este viernes el alcalde del municipio, el socialista Ángel García, 'Cepi'. «Los terrenos que hay disponibles son de Hunosa. Por lo tanto, a la hullera pública le corresponde su comercialización». Sí que hay una parte que es de titularidad municipal, que es la antigua sala de máquinas, «y que hemos rehabilitado hace un par de años; pero la realidad es que la hemos ofrecido a distintas firmas y ninguna ha mostrado interés».

