Un grupo de soldados con el capellán y el alcalde de Siero (segundo por la derecha). E. C.

Fabada y sidra para los militares de Asturias en misión en Eslovaquia

El alcalde de Siero visita el campamento y les traslada «el reconocimiento de toda la sociedad a la labor importante que hace nuestro Ejército»

A. F. G.

Siero

Lunes, 8 de septiembre 2025, 19:08

Hubo sabor asturiano en Camp Riecky, en Lest (Eslovaquia). Los 300 militares del Regimiento Príncipe número 3 –que forman parte de la brigada multinacional defensiva desplegada por la OTAN– celebraron este domingo el Día de Asturias con sidra de Siero y una gran fabada.

En la cocina preparando la fabada. E. C.

El alcalde sierense, Ángel García 'Cepi', se desplazó hasta el campamento, donde se encuentran los efectivos de Cabo Noval, para compartir la jornada festiva con ellos. El regidor se dirigió a los militares destacando «el reconocimiento de toda la sociedad a la labor importante que hace nuestro Ejército y del que la mayoría de los españoles nos sentimos muy orgullosos».

El regidor –que envió 40 cajas de sidra para este Día de Asturias– pidió a la Santina «que os proteja en esta misión y que volváis sanos y salvos a casa muy pronto». Las fuerzas españolas desplegadas contribuyen a las capacidades de disuasión y defensa en la zona.

