La fábrica de Mantequerías Arias en Vegalencia, Ribera de Arriba, se ha convertido en la «palanca en Asturias» de la empresa, una de ... las «importantes para mantenerse en el mercado» y seguir manteniendo la «excelencia»; celebraron hace un año su 175 aniversario.

Con motivo de este cumpleaños tan especial, algunos de sus mejores productos se catarán este martes 4 en Oviedo, en una cita en la que estará presente el director general de la empresa, Javier Roza, quien hará un repaso de la larga trayectoria y «dedicación atemporal» que ha convertido a esta mantequería asturiana un «líder mundial».

Se trata de un acto organizado por la Cofradía Amigos de los Quesos del Principado de Asturias, no sólo en recuerdo del aniversario sino también de la visita para celebrarlo del rey Felipe VI a las instalaciones de Ribera de Arriba, el año pasado.

La cofradía, explicó Rafael Secades, cofrade superintendente, quería «recompensar y homenajear como se merece» la labor de Mantequerías Arias, celebrar lo «extraordinario de una empresa que coloca a Asturias y a sus quesos en el lugar en el que tenemos que estar».

«No son muchas las empresas que puedan presumir de tanta longevidad», destacó Roza. Mantequerías Arias se fundó en Corias de Pravia en 1848 y comenzó a crecer como empresa cuando se convirtió en proveedora de la Casa Real durante la segunda mitad del siglo XIX y empezó a comercializar al resto de España.

La actividad de la empresa en Asturias se asentó en Vegalencia en los años setenta y, desde entonces, está a la vanguardia en innovación, dijo Roza. Es algo importante pues «los consumidores van cambiando gustos» y es necesario responder acorde. La última de esta creaciones ha sido un Burgo de Arias, su queso más popular, «con alto contenido en proteínas» o un queso azul de untar, «algo que particularmente en Asturias gusta mucho». Además, desde Ribera de Arriba se exporta «principalmente a Portugal y a varios países europeos, como Rumanía», lo cual también coloca a la fábrica asturiana entre las primeras en la «actividad exportadora» de la empresa.

Para la cofradía, estos logros y su relevancia tanto para Ribera de Arriba como para el resto de Asturias son motivo de celebración pues «marca la nueva tendencia» que cada vez crece más a medida que pasan los años: la «globalización» de lo asturiano y muy especialmente de sus quesos.

Para la cita con los cuarenta cofrades , Roza ha ingeniado una variación de «tres quesos seleccionados» del grupo, variedades «internacionales que han sido campeonas del mundo en algún momento».