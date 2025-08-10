Fallece un hombre de 33 años en un accidente en la A-64 en Siero El vehículo que conducía se salió de la vía a la altura de la salida 21, en sentido Villaviciosa, a primera hora de este domingo

Pilar Gutiérrez e I. G. Gijón Domingo, 10 de agosto 2025, 10:04 | Actualizado 10:32h.

Domingo trágico en las carreteras de Asturias. Un hombre de 33 años, conductor de un Renault Clio, ha fallecido a primera hora de esta mañana en una salida de vía registrada a la altura de la salida 21 de la A-64, en Siero, sentido Villaviciosa. Según los testigos, «dio varias vueltas de campana».

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 7.35 horas. En la llamada se indicó que un coche había sufrido una salida de vía.

De inmediato, se movilizó al Jefe de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) de la Zona Centro y a seis efectivos del parque de La Morgal, que se trasladaron con el furgón multisocorro y el vehículo primera salida.

Hasta el lugar del suceso también se desplazaron un dispositivo sanitario, una patrulla de Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil y UNIS de Oviedo, así como personal del servicio de Conservación de Carreteras.

Tras la pertinente autorización, los bomberos retiraron una puerta del coche para proceder a la extracción del cuerpo, que había quedado atrapado en el interior del vehículo. Tras finalizar su intervención, los efectivos de bomberos retiraron a base a las 8:24 horas.

La sala del 112 del SEPA informó del suceso a la Guardia Civil y al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) que movilizó la UVI-Móvil de Oviedo y al médico y la ambulancia de Siero.