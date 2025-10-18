El fenómeno con vídeos del Pueblo Ejemplar que causa sensación: «En Valdesoto somos de comedia»

Alejandro Fuente Siero Sábado, 18 de octubre 2025, 00:00 Comenta Compartir

Surgió de una broma hace un par de semanas y ya se ha convertido en un fenómeno con vídeos que suman miles de reproducciones. Bajo el perfil en redes sociales Valdesoto Descubierto se encuentran cinco jóvenes que viven o tienen una importante vinculación con la parroquia de Siero. «Fue en un vermú; empezamos a hacer chistes sobre lo que está ocurriendo en nuestro entorno y decidimos plasmarlo en imagen. Es que aquí somos de mucha comedia».

Son Tania López, María Blanco, Jessyca González, Cristina García y Raúl Díaz quienes se ríen –«de forma sana, eso sí»– de los últimos acontecimientos en los diferentes pueblos de la parroquia al acercarse el día en el que recibirán, de manos de los Reyes, la distinción de Pueblo Ejemplar de Asturias 2025 que otorga la Fundación Princesa.

Ampliar Revisan las tomas y se ríen del resultado. A. F. G.

EL COMERCIO acude a la grabación del cuarto vídeo –que se publicará este fin de semana–; el guion, manuscrito, apenas ocupa dos hojas de un cuaderno. «Plasmamos las 'tontaes' que se nos ocurren, aunque luego hay mucha improvisación»; sobre todo, de Cristina que es quien pone la cara y la voz durante minuto y medio –que es lo que duran los cortos–. En el último hacían bromas con las cartas que están recibiendo ya los vecinos para acudir a la comida de esa jornada festiva y a la que sólo puede acudir una persona por cada domicilio. «Hacemos partícipes a los vecinos y se suman animadamente; incluso a los protagonistas directos», comentaban en referencia al 'cameo' de quien repartió las invitaciones por las casas. Aseguran que se trata de un humor blanco, «sin críticas, porque creemos que está saliendo todo muy bien».

Material de la calle

Pero, ¿qué hay detrás de estos vídeos? «Muchas ganas de pasarlo bien, de reírnos y de dar a conocer lo que es Valdesoto», dicen de manera animada. Poco o nada tienen que ver con el mundillo' streamer'; hay una profesora, administrativas y el único chico, que es técnico de ascensores. Sólo Tania se dedica profesionalmente a la promoción en redes sociales. Y es ella quien graba con su móvil, porque hay poco alarde técnico. «Sí, usamos un micrófono, y ya».

Jessyca se encarga del utillaje: «Todo el material que utilizamos sale de mi coche, lo que tengo por ahí», señala con sorna. Y entre todas lanzan las ideas y se juntan cuando pueden para grabar, recorriendo diferentes partes de la parroquia durante unas dos horas para ese minuto largo de película. Cristina es quien más está metida en la cosa de la actuación. «Ella participa en Les Comedies», uno de los elementos característicos de Valdesoto.

Empiezan a grabar; son secuencias cortas que dan agilidad al metraje. Miran con detenimiento el resultado y claman: «Toma buena». Y así todas, porque apenas repiten. «La gente que nos visualiza capta nuestro mensaje y que, en definitiva, lo pasamos bien. Y eso se nota al final».