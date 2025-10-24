Finaliza el desdoblamiento y ampliación del colector en la avenida de Viella en Lugones

El alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández, visitaron el final de las ... obras de ampliación y desdoblamiento del colector general de la avenida de Viella en la glorieta de la avenida de la Constitución, en Lugones. Uno de lso ejes principales de la localidad. Los trabajos contaron con un presupuesto de 209.330,48 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

Tal y como explicó el primer edil, en 2022 el Ayuntamiento urbanizó casi por completo la Avenida de Viella, desde la Avenida de Oviedo hasta el paso inferior de la A-66, renovandotodos los servicios urbanos, entre ellos la red de colectores de saneamiento. La única zona no intervenida fue la glorieta de intersección con la Avenida Constitución,reformada años antes. Sin embargo, los colectores antiguos de dicha glorieta, que no fueron sustituidos, no tenían capacidad hidráulica suficiente para dar continuidad a los caudales de aguas transportados. Como consecuencia, ante elevados caudales de agua de lluvia por fuertes precipitaciones, la red en esta zona hacia aguas arriba entraba en carga al no ser capaz de desaguar en la rotonda los caudales aportados, con los consiguientes problemas de inundaciones y desbordes que se producen en esta zona. La actuación consistió en la renovación de 221 metros de la red de saneamiento, para mejorar la capacidad hidráulica del sistema. Para ello, se sustituyeron los antiguos colectores de hormigón, en mal estado y con insuficiencia hidráulica, por nuevas conducciones de PVC que permite aumentar el caudal y garantizar un correcto funcionamiento de la red.