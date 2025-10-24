El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La edil y el regidor en el centro durante la visita a los trabajos M. V.

Finaliza el desdoblamiento y ampliación del colector en la avenida de Viella en Lugones

Los trabajos contaron con un presupuesto de 209.330,48 euros y una ejecución de tres meses

Marta Varela

Lugones (Siero)

Viernes, 24 de octubre 2025, 21:36

Comenta

El alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández, visitaron el final de las ... obras de ampliación y desdoblamiento del colector general de la avenida de Viella en la glorieta de la avenida de la Constitución, en Lugones. Uno de lso ejes principales de la localidad. Los trabajos contaron con un presupuesto de 209.330,48 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

