El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Zona de Bárzana en la que se mejoraron los accesos E. C.

Finalizan las obras de mejora de varios caminos rurales en el municipio de Grado

Los trabajos se centraron en el acondicionamiento del firme y la mejora de drenaje en Bárzana, Llaréy y Cuaya.

M. V.

Grado

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:13

Comenta

La empresa Pavitek ha finalizado las obras para las que fue contratada en diversos caminos rurales de Grado dirigidas al acondicionamiento del firme y ... la mejora de drenaje en Bárzana, Llaréy y Cuaya.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ence plantea el despido de 90 trabajadores de la fábrica de Navia
  2. 2 El peor viaje en coche compartido de Luarca a Vizcaya: sin carné, drogado y huyendo de un control
  3. 3 Mael, el niño que venció a un dragón llamado Meningococo
  4. 4 Tres accidentes de tráfico en Asturias complican la circulación en plena hora punta
  5. 5

    Los técnicos sanitarios asturianos, en huelga para reclamar el reconocimiento profesional que «nos corresponde»
  6. 6

    «Si un joven llega a la universidad y no es capaz de hacer las cosas solo, hay un problema»
  7. 7 El significado del misterioso vídeo que ha compartido Daniel Sancho
  8. 8

    La Universidad de Oviedo prohíbe a los padres acceder a las notas y reclamar exámenes
  9. 9

    Juicio en Gijón a cuatro jóvenes portugueses: «Fue una relación sexual consentida, no una violación grupal»
  10. 10

    El Grupo Pachuca encara su primera gran crisis en el Real Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Finalizan las obras de mejora de varios caminos rurales en el municipio de Grado

Finalizan las obras de mejora de varios caminos rurales en el municipio de Grado