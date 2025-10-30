Finalizan las obras de mejora de varios caminos rurales en el municipio de Grado

La empresa Pavitek ha finalizado las obras para las que fue contratada en diversos caminos rurales de Grado dirigidas al acondicionamiento del firme y ... la mejora de drenaje en Bárzana, Llaréy y Cuaya.

Entre ellas, la mejora del firme del acceso a Bárzana y sus interiores, con un presupuesto de 97.448,56 euros. Las obras se han desarrollado en el camino que conecta la carretera GR-5, a la altura de Momalo, con la localidad de Bárzana, en un tramo de 857 metros de longitud y un ancho medio de 3,60 metros, que presentaba un notable deterioro, con grietas, fisuras y zonas descarnadas que afectaban tanto a la comodidad como a la seguridad de los usuarios.

Los trabajos comenzaron con una limpieza general de la zona, incluyendo el reperfilado de bordes y cunetas, desbroce de taludes y márgenes hasta cinco metros a cada lado, barrido de plataforma y limpieza de obras de fábrica. Además, se procedió a la mejora del firme, que incluyó también los interiores de Bárzana y el entorno de la ermita de San Pedro, situada a mitad del camino, con un estado de conservación deficiente.

Asimismo, se acometió la mejora del drenaje del camino que comunica las poblaciones de Llauréu y Cuaya, con un presupuesto de 82.183,20 euros

Las obras se centraron en dos tramos específicos del camino, entre los puntos kilométricos 0,684 a 1,071 y 1,531 a 1,746, dentro de un recorrido total de 2.900 metros, con un ancho variable entre 3,67 y 4,30 metros.

Se ejecutaron trabajos de drenaje y acondicionamiento del firme, con el objetivo de mejorar la evacuación de aguas y evitar el deterioro del pavimento, especialmente en épocas de lluvia.