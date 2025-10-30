Finalizan las obras de mejora de varios caminos rurales en el municipio de Grado
Los trabajos se centraron en el acondicionamiento del firme y la mejora de drenaje en Bárzana, Llaréy y Cuaya.
M. V.
Grado
Jueves, 30 de octubre 2025, 20:13
La empresa Pavitek ha finalizado las obras para las que fue contratada en diversos caminos rurales de Grado dirigidas al acondicionamiento del firme y ... la mejora de drenaje en Bárzana, Llaréy y Cuaya.
Entre ellas, la mejora del firme del acceso a Bárzana y sus interiores, con un presupuesto de 97.448,56 euros. Las obras se han desarrollado en el camino que conecta la carretera GR-5, a la altura de Momalo, con la localidad de Bárzana, en un tramo de 857 metros de longitud y un ancho medio de 3,60 metros, que presentaba un notable deterioro, con grietas, fisuras y zonas descarnadas que afectaban tanto a la comodidad como a la seguridad de los usuarios.
Los trabajos comenzaron con una limpieza general de la zona, incluyendo el reperfilado de bordes y cunetas, desbroce de taludes y márgenes hasta cinco metros a cada lado, barrido de plataforma y limpieza de obras de fábrica. Además, se procedió a la mejora del firme, que incluyó también los interiores de Bárzana y el entorno de la ermita de San Pedro, situada a mitad del camino, con un estado de conservación deficiente.
Asimismo, se acometió la mejora del drenaje del camino que comunica las poblaciones de Llauréu y Cuaya, con un presupuesto de 82.183,20 euros
Las obras se centraron en dos tramos específicos del camino, entre los puntos kilométricos 0,684 a 1,071 y 1,531 a 1,746, dentro de un recorrido total de 2.900 metros, con un ancho variable entre 3,67 y 4,30 metros.
Se ejecutaron trabajos de drenaje y acondicionamiento del firme, con el objetivo de mejorar la evacuación de aguas y evitar el deterioro del pavimento, especialmente en épocas de lluvia.
