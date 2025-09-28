Grado, la gran pasarela de lujo por el Día'l traxe'l país

Grado celebró, este domingo, la novena edición de Indumentaria, el concurso y muestra de trajes tradicionales asturianos. Un evento que busca ensalzar la confección de ... las vestimentas y su riqueza como patrimonio cultural único. Y es que la pasarela permite observar y conocer todas las tipologías de prendas de ropa y calzado que componían el atuendo de los aldeanos asturianos del siglo XIX.

Una pasarela muy especial por la que han desfilado 27 hombres y mujeres con el traxe'l país. Cada uno diferente, de pobres o pudientes, de calle y de ceremonia, pero todos siguiendo cánones del siglo XIX. Desde la organización se animó a los presentes, una gran parte ataviados con indumentaria asturiana, a «perder la vergüenza y subirse a la pasarela a lucir sus trajes». En cada edición hay más personas que acuden con sus ropas, una gran parte lo hacen en familia como Santi García, Antón García y Elsa Suárez, que acuden desde la primera edición en madreñas y con traxe´l país que se unieron a esa petición de la organización: «Acudir vestidos de asturianos es importante para conservar la tradición», apuntaron.

En esta edición, en prevención a la lluvia que terminó cayendo al final de la mañana, se cambió la ubicación de la pasarela desde la Capilla de Los Dolores al frontón municipal, lo que permitió que los participantes desfilasen por las calles mosconas desde la céntrica capilla. Un paseo que pudieron disfrutar muchas personas y que estuvo animado música tradicional.

Concursantes de toda Asturias lucieron piezas de lana merina, de estameña o confeccionadas en seda, pedrerías en el dengue, escapularios, chamarretas para el frío, y hasta enseñaron el refaxu. Prendas, en algunos casos, centenarias y excelentemente conservadas. La primera en pisar la pasarela fue Antona Luengo con un traje de pudiente, elaborado principalmente de terciopelo con chaquetilla y dos refaxos. También se pudieron ver trajes de ceremonia como los que lucieron los oventenses Sheila Quirós e Inaki Sánchez que llegaron con todas las piezas ella con mantilla «de ir a misa», y él con chaquetilla, capa y polaines para proteger las medias de lana.

Alberto Suárez, creador y director de Indumentaria, destaca de la edición 2025 la calidad de los trajes que se lucieron, así como la variedad de piezas que pudieron verse. «Prácticamente todas las tipologías de prendas de ropa y calzado que componían el atuendo de los aldeanos y aldeanas asturianos del siglo XIX se verán en el desfile, incluso se enseñará alguna pieza poco común que nunca antes se ha mostrado. Esto no es posible verlo en ninguna otra fiesta de Asturias».

El Ayuntamiento de Grado, patrocinador del concurso, dio continuidad esta primavera al taller de aprendizaje de corte y confección tradicional, lo que significó que se pudieran rematar muchas prendas justo para el evento. «Cada vez más personas cosen sus propios trajes en Grau y, además, tejen sus propias medias de manera artesanal recuperando saberes de las personas de más edad que están a punto de perderse», indicó Suárez.