El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
Antona Luengo, desfilando este domingo con el traxe'l país en la pasarela moscona

Ver 18 fotos
Antona Luengo, desfilando este domingo con el traxe'l país en la pasarela moscona J. C. Román

Grado, la gran pasarela de lujo por el Día'l traxe'l país

Una treintena de asturianos se subieron a la pasarela moscona, en su IX edición, para mostrar sus trajes

Marta Varela

Grado

Domingo, 28 de septiembre 2025, 20:53

Grado celebró, este domingo, la novena edición de Indumentaria, el concurso y muestra de trajes tradicionales asturianos. Un evento que busca ensalzar la confección de ... las vestimentas y su riqueza como patrimonio cultural único. Y es que la pasarela permite observar y conocer todas las tipologías de prendas de ropa y calzado que componían el atuendo de los aldeanos asturianos del siglo XIX.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un hombre y un menor resulta herido en un accidente de tráfico en Langreo
  2. 2 Investigan la muerte de una mujer de 30 años que se despeñó en Picos de Europa
  3. 3 Fallece de forma repentina Elena Villagrasa, directora del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
  4. 4

    De la Casa de Ejercicios Espirituales de El Bibio, en Gijón, a pisos de lujo
  5. 5 La Corredoria, en Oviedo, estrena su rastro con el objetivo de convertirse en «el mercadillo de Asturias»
  6. 6

    Denuncias a una pareja de Contrueces, en Gijón: «Tengo miedo de salir sola a la calle. No se puede vivir así»
  7. 7

    El Estado tendrá que pagar 674 millones en descuentos si mantiene el peaje del Huerna
  8. 8 El Sporting de Gijón - Albacete estuvo diez minutos parado por la atención médica a dos aficionados
  9. 9 Fallece Puri Citoula, una de las pioneras del fotoperiodismo asturiano
  10. 10

    Jesús Martínez Salvador, concejal de Urbanismo de Gijón: «El próximo verano se podrá disfrutar de la playa verde de El Rinconín»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Grado, la gran pasarela de lujo por el Día'l traxe'l país