Grado inaugura por todo lo alto su nuevo centro cultural: «Será un referente»

Tres años de obras llegaron a su fin con la gran inauguración de este viernes. La villa de Grado ya cuenta con un ... centro cultural, ubicado en pleno centro –donde los antiguos Almacenes Miranda–, que permitirá ampliar y aumentar la oferta sociocultural del municipio. Marca, a partir de ahora, una nueva estela que tanto el presidente del Principado, Adrián Barbón, como el alcalde, José Luis Trabanco, destacaron durante el acto de presentación ante los vecinos de la villa moscona.

A las siete de la tarde, las puertas de estas renovadas instalaciones se abrieron para recibir a toda una comitiva de autoridades que inauguraron el equipamiento, los primeros en hacer uso del nuevo auditorio con el que ahora cuenta Grado y que suma un total de 250 asientos.

Se trata de un centro «largamente esperado» por todos, destacó el presidente, el resultado de un «proyecto colectivo» que rehabilita el edificio de la familia González Miranda, la cual cedió este inmueble, construido en 1940, para «transformarlo en lo que es ahora».

De hecho, en memoria de María de los Ángeles López, integrante de la familia que cedió la titularidad del edificio, se le hizo un busto que su hija, Pilar Llorca, descubrió en el interior del nuevo centro, acompañada del artista que lo diseñó, Amado González 'Favila'.

Este nuevo centro cultural está pensado para «no ser sólo un referente cultural para el concejo, sino para toda Asturias», continuó durante su intervención ante el público, un lugar que ahora será «un espacio para el encuentro, la creatividad y el conocimiento».

Lugares como este, continuó, son «necesarios» para la transmisión de las tradiciones y la cultura, ingredientes que conforman un «legado que se pasa de generación en generación». A fin de cuentas, «no hay patria como la cultura, ella crea identidad y abre horizontes».».

Ampliar El presidente Adrián Barbón y Pilar Llorca, hija de María de los Ángeles López, descubren el busto de esta última. E. C.

Además de la asistencia municipal, encabezada por Trabanco y el edil de Cultura, Diego García, acompañaron al presidente el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico; la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, y las viceconsejeras de Justicia, Encarnación Vicente, y de Derechos Ciudadanos, Beatriz González.

Más de dos millones

El proyecto para poder contar con este nuevo edificio comenzó en 2022, con la licitación de un ambicioso plan para poder mejorar la oferta cultural del municipio y disponer de un espacio más adecuado para acoger grandes eventos, como conciertos, obras de teatro, sesiones de cine u otro tipo de actividades.

Ubicado entre las calles General Ponte y Magdalena, el edificio de Almacenes Miranda era el lugar perfecto para un centro cultural. El programa de necesidades planteado por el Ayuntamiento señaló dos prioridades: un auditorio y una sala polivalente, además de intentar mantener el diseño de la fachada original, para respetar la imagen urbana que ha caracterizado el centro de Grado durante los últimos cincuenta años.

Tras la modificación en 2024 del proyecto –la empresa alegó retrasos e incremento del coste de materiales por la guerra de Ucrania–, la obra ascendió hasta los 2,2 millones de euros, financiados entre el Ayuntamiento y el Principado..