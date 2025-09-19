El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente; la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez; el alcalde de Grado, José Luis Trabanco, el presidente del Principado, Adrián Barbón; el consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico; la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González; y el edil Diego García. E. C.

Grado inaugura por todo lo alto su nuevo centro cultural: «Será un referente»

El equipamiento, ubicado en los antiguos Almacenes Miranda, cuenta con un auditorio para 250 personas y una sala polivalente

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Grado

Viernes, 19 de septiembre 2025, 22:32

Tres años de obras llegaron a su fin con la gran inauguración de este viernes. La villa de Grado ya cuenta con un ... centro cultural, ubicado en pleno centro –donde los antiguos Almacenes Miranda–, que permitirá ampliar y aumentar la oferta sociocultural del municipio. Marca, a partir de ahora, una nueva estela que tanto el presidente del Principado, Adrián Barbón, como el alcalde, José Luis Trabanco, destacaron durante el acto de presentación ante los vecinos de la villa moscona.

