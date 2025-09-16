El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Mercado de ganados de Grado. J. C. Román

Grado se prepara para la Feria de la Caída

El certamen, abierto a ganado bovino, equino, caprino y porcino, se celebrará este sábado 20

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Grado

Martes, 16 de septiembre 2025, 20:06

La Feria de la Caída, certamen ganadero de Grado, se celebrará este sábado 20 en el mercado de ganados de ... la villa moscona. Durante el mes de septiembre, en el concejo se celebran dos grandes citas para los profesionales de este sector. La primera de ellas es la de los Prados a principios de mes.

