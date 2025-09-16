Grado se prepara para la Feria de la Caída
El certamen, abierto a ganado bovino, equino, caprino y porcino, se celebrará este sábado 20
Grado
Martes, 16 de septiembre 2025, 20:06
La Feria de la Caída, certamen ganadero de Grado, se celebrará este sábado 20 en el mercado de ganados de ... la villa moscona. Durante el mes de septiembre, en el concejo se celebran dos grandes citas para los profesionales de este sector. La primera de ellas es la de los Prados a principios de mes.
La de la Caída –abunda el edil de la Zona Rural, José María González– «es la segunda» y cuenta con el peso de tener «antigüedad» en el concejo, registrando una gran asistencia. Aún sin tener una cifra exacta para este sábado, el concejal se guía por el éxito de los Prados como referente. En ella estuvieron presentes «treinta ganaderías con unas 200 cabezas de ganado», llegando a pagarse 1.500 euros por un ternero y 3.000 por una vaca de cría.
La Feria de la Caída está abierta a ganado bovino, equino, caprino y porcino.
