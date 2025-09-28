Granda, en Siero, tacha de «escándalo» que no se anule el parque de baterías

Más que indignación es lo que se respira en la parroquia de Granda, en Siero. El Principado ya autorizó la instalación de un parque ... de baterías, que los vecinos señalan estará al lado de sus casas; pero para ellos, lo peor de todo –incluso se califica de «escándalo»– es que no se haya anulado esta autorización tras detectar defectos en la tramitación del informe ambiental.

El problema se centra en que la Asociación Valeriano León no fue informada de la apertura de la evaluación ambiental de este proyecto, «aunque está registrada como persona jurídicamente interesada en estos procedimientos en el concejo de Siero; de este modo, el colectivo tiene derecho a que se le notifique este tipo de procedimientos». Casualmente, los únicos proyectos cuyo trámite ambiental no les fue notificado en el momento debido fueron el del parque de baterías que les afecta de pleno (Granda) y los planteados en Argüelles, se queja la plataforma regional contra este tipo de almacenes.

Así se apunta a que la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha abierto un plazo de 20 días para que este colectivo vecinal pueda presentar las alegaciones que, en su momento, no pudo. «A nuestro juicio, abrir un nuevo plazo para presentar alegaciones supone reconocer implícitamente la indefensión generada en su momento y, en consecuencia, la nulidad del informe de impacto ambiental de abril de 2024», se afirma desde la plataforma.

«Tras la presentación de nuevas alegaciones, Medio Ambiente debería emitir un nuevo informe de impacto ambiental que las recogiera, aunque fuera para desestimarlas, parcial o totalmente». En cualquier caso, según la defensa jurídica de la asociación, sería preceptiva la publicación de un nuevo informe de impacto ambiental, lo que daría la posibilidad de recurrirlo. Algo que la empresa promotora quiere evitar a toda costa, se asegura.

Discrepancias

En un escrito dirigido al consejero de Ciencia, Industria y Empleo, afirma la plataforma, la empresa sostiene que no se produjo indefensión, aunque la asociación no fue notificada individualmente mediante la sede electrónica del Servicio de Evaluaciones Ambientales. La promotora del almacén energético entiende que no hay que subsanar el defecto con un nuevo trámite de alegaciones. «En definitiva, pretende que los afectados no puedan alegar, que el pueblo esté callado y nada pueda decir sobre una instalación de baterías emplazada a menos de 150 metros de la vivienda más cercana».

Además, argumenta que el informe de impacto ambiental emitido en abril de 2024 ha de seguir vigente, incluso aunque ahora se permitiera alegar a la asociación. Por tanto, pide que sus alegaciones no provoquen ningún efecto, solicitando que el Principado se abstenga de modificar el informe de viabilidad ambiental y autorización administrativa previa, o sustituirlos por unas nuevas resoluciones, se quejan los afectados.