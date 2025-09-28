El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Protesta de los vecinos de Granda, el pasado jueves, durante el Pleno de Siero. A. F. G.

Granda, en Siero, tacha de «escándalo» que no se anule el parque de baterías

Los vecinos no recibieron comunicación en el procedimiento de evaluación ambiental y tendrán que alegar con el permiso ya otorgado

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Domingo, 28 de septiembre 2025, 19:03

Más que indignación es lo que se respira en la parroquia de Granda, en Siero. El Principado ya autorizó la instalación de un parque ... de baterías, que los vecinos señalan estará al lado de sus casas; pero para ellos, lo peor de todo –incluso se califica de «escándalo»– es que no se haya anulado esta autorización tras detectar defectos en la tramitación del informe ambiental.

