Inauguración del aula ConCiencia Histórica en el IES César Rodríguez: «Hay que preservar la memoria rural de Grado»

El IES César Rodríguez de Grado cuenta, a partir de ahora, con un aula reservada para el aprendizaje del patrimonio, proyectos de memoria colectiva ... y actividades intergeneracionales, pensadas para actuar contra la soledad no deseada en los mayores del concejo.

Esta aula se integra en el proyecto ConCiencia Histórica del grupo de investigación LLABOR-SocialLANDScapes de la Universidad de Oviedo, entidad con la que el centro y el Ayuntamiento de Grado colaboran. El plan, explicó Pablo López, uno de los responsables del proyecto, se basa en enriquecer lo ya existente, puesto que los alumnos ya trabajaban en proyectos parecidos con los mayores del concejo.

«Hay que preservar la memoria rural de Grado», destacó, y las actividades que desarrollen los estudiantes estarán dentro de su propia iniciativa escolar denominada Arraigados. «Era una forma de sacar al alumnado para que conociera un poco la realidad rural del entorno que tienen, hacían una labor social muy importante», admiró López.

Alumnos de tercero de Secundaria en el Aula ConCiencia Histórica E. C.

Hasta ahora, los alumnos acudían a los pueblos, «muchas veces eran lugares donde ya vivían familiares de ellos», siendo testigos de las consecuencias del «abandono rural» y lo mucho que se conseguía con sólo «acompañar y escuchar».

El grupo de investigación ya había trabajado en temas parecidos por los colegios de la zona rural, alrededor de Belmonte de Miranda, desde 2018, centrándose en los alumnos de Primaria, pero «había ganas de dar el salto a los institutos» y empezar a involucrar a los jóvenes de una manera más concreta. Por eso, tras conocer Arraigados (iniciativa recogida con el Premio Nacional de Aprendizaje-Servicio) se pusieron en contacto con el centro y decidieron unir ConCiencia Histórica al proyecto estudiantil para formar el aula de trabajo.

En esta clase se trabajará como «un laboratorio educativo», comenzando con los estudiantes de tercero de Secundaria, pero con el objetivo de ir ampliando hasta que participe el resto del alumnado. Ahora, además de acompañar a los mayores –principalmente los de las zonas de alrededor del Camín del Real– les harán entrevistas, trabajando con la «memoria oral» de los mayores.

Serán los alumnos los que «recojan las historias y creen depósitos», no sólo para preservarlas, sino para «comprender y preservar relatos de vida, saberes tradicionales y visiones del territorio» que están en peligro de desaparecer.