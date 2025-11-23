El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Al Sporting se le terminan las excusas
Los galardonados junto al arzobispo E. C.

Jesús Sanz entrega los premios Liborio Colino, en Llanera

Los premiados de esta edición han sido Félix García, tesorero de la Unidad Pastoral, y el restaurador César Sánchez.

Marta Varela

Posada

Domingo, 23 de noviembre 2025, 18:31

Comenta

El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, acudió a la parroquia de San Salvador de Rondiella, en Posada de Llanera, para entregar los premios ... Liborio Colino. En esta edición recayeron en Félix García, tesorero de la Unidad Pastoral, y César Sánchez, por su trabajo de restauración y cuidado de la parroquia de Villanueva, en San Cucao.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Es oficial: primera persona en el mundo que muere tras contraer gripe aviar H5N5
  2. 2 El Ayuntamiento de Gijón aprobará en diciembre «la mayor oferta pública de empleo de su historia», con 79 plazas
  3. 3 Tragedia minera en Cangas del Narcea: Óscar, un enamorado de la montaña y de los animales
  4. 4 Dolor e impotencia en el adiós al minero cangués Óscar Díaz, «una persona única que amaba vivir»
  5. 5 Tragedia en una mina de Cangas del Narcea: Anilson, un caboverdiano al que la mina ya le arrebató un hermano
  6. 6 Susto en la calle Manuel Llaneza en Gijón por un incendio en un piso
  7. 7 Una roca fatal y un sostenimiento «sobredimensionado»: claves del accidente en la mina de Cangas
  8. 8 Vandalizan la peana de la Pitufa karateca que da la bienvenida a Pola de Siero
  9. 9 La reaparición en televisión de Consuelo Berlanga: «Mi marido ha sido mi gran secreto; su muerte fue un shock»
  10. 10 Los dueños de la casa que ardió en un incendio en Oviedo: «Tras las llamas y las lágrimas, ahora toca pensar en el seguro»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Jesús Sanz entrega los premios Liborio Colino, en Llanera

Jesús Sanz entrega los premios Liborio Colino, en Llanera