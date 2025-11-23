Jesús Sanz entrega los premios Liborio Colino, en Llanera
Los premiados de esta edición han sido Félix García, tesorero de la Unidad Pastoral, y el restaurador César Sánchez.
Marta Varela
Posada
Domingo, 23 de noviembre 2025, 18:31
El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, acudió a la parroquia de San Salvador de Rondiella, en Posada de Llanera, para entregar los premios ... Liborio Colino. En esta edición recayeron en Félix García, tesorero de la Unidad Pastoral, y César Sánchez, por su trabajo de restauración y cuidado de la parroquia de Villanueva, en San Cucao.
