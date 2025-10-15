Los jóvenes empresarios premian el impulso tecnológico y el valor tradicional

Fueron siete los galardones que, este miércoles, entregó la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Asturias en el auditorio de Pola de Siero. Unos ... premios que quisieron reconocer el alto potencial de los emprendedores vinculados a las nuevas tecnologías, pero sin olvidar los valores tradicionales de iniciativas relacionadas con sectores como el campo. Y también hubo una mención especial a los servicios, ya que el premio AJE 2025, el Principado, recayó en el Centro Deportivo Equipo, con instalaciones en Gijón y Candás. En la categoría de Directiva con mayor Impacto, se reconoció el trabajo de Sara Martínez del Río, de la empresa láctea sierense Juan Martínez.

En una gala larga, se llevó el accésit a la Innovación y Sostenibilidad la firma Enjoy Native; el referido a la Internacionalización fue para La Primavera Studio, que vende sus diseños a todo el mundo desde Cabrales; el premio a la Mejor Empresa de Base Tecnológica fue para Pragmatech; el accésit al Relevo Generacional recayó en la ganadería Casa Ramón; y el premio AJE Junior fue para la firma centrada en la Inteligencia Artificial Cadabit Technologies.

Los jóvenes empresarios celebraron, de este modo, su fiesta anual mientras la entidad cumple sus cuarenta años de historia. Para el presidente de este colectivo, Francisco del Cid, el número de candidaturas recibidas, 17 entre más de 200 socios, da buena cuenta del empuje de los emprendedores menores de 41 años en la región. «Y cada año hay más. También es destacable que han acudido numerosas personalidades del mundo empresarial y social de la región, lo que demuestra la alta capacidad de convocatoria institucional que tiene AJE».

Tiempo para la celebración y para la reivindicación: «Los datos dicen que en Asturias es más difícil emprender que en otras regiones de España. El año pasado, esto son datos oficiales, hemos perdido más de medio millar de autónomos, lo que debería preocuparnos como sociedad. Hay muchas trabas, mucha burocracia y mucha presión fiscal. Pero el mensaje que queremos lanzar es de optimismo, hay docenas de empresas que salen adelante sin una inversión inicial grande, solo con una idea. Se puede».

Por su parte, el alcalde del concejo anfitrión, Ángel García, destacó que Siero siempre trabaja por atraer talento joven para generar riqueza y empleo.