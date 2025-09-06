El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Última edición de la fiesta de Los Exconxuraos, en Llanera J. M. Pardo

El largo camino de Los Exconxuraos para ser fiesta de interés nacional

El Ayuntamiento de Llanera inicia los trámites para que el festival medieval reciba la declaración del Ministerio de Industria y Turismo

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Posada de Llanera

Sábado, 6 de septiembre 2025, 18:54

El festival medieval de Los Exconxuraos está en camino para llegar a su próxima meta: ser declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional. ... Se trata de uno de los objetivos que se ha marcado el Ayuntamiento de Llanera, el cual ha iniciado los trámites para conseguirlo.

