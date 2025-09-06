El largo camino de Los Exconxuraos para ser fiesta de interés nacional

El festival medieval de Los Exconxuraos está en camino para llegar a su próxima meta: ser declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional. ... Se trata de uno de los objetivos que se ha marcado el Ayuntamiento de Llanera, el cual ha iniciado los trámites para conseguirlo.

El edil José Antonio González –quien está asumiendo temporalmente las competencias de Festejos– ya ha trasladado la decisión del Consistorio a la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Asturias, con el fin de que el Principado ayude a la solicitud.

La última fiesta asturiana que consiguió esa distinción fue el Descenso Folklórico del Nalón, el cual llegó en pandemia, en 2020. Fue una ardua tarea que a la organización lavianesa le llevó años y que ahora el Consistorio deberá emprender, cumpliendo todos los requisitos que exige el Ministerio de Industria y Turismo.

Para empezar, se deberá entregar una memoria en la que se explique el origen, historia y antigüedad de la fiesta, además de que debe contar, previamente, con el título de Fiesta de Interés Turístico Regional.

Se deberá aportar el informe favorable del Principado y el acuerdo del Pleno. Luego, el plan de difusión de Los Exconxuraos debe cumplir varios puntos: suponer al menos un 10% del total de la financiación de la fiesta, tener veinte impactos relevantes en medios de comunicación, disponer de web oficial en varios idiomas, un informe de tráfico y posicionamiento en buscadores web, y no concurrir en actos que puedan ser de maltrato animal o personal.

Se valorarán también otros requisitos, como la presencia en redes sociales de la fiesta o la disponibilidad en más de un idioma (especialmente en inglés). Aunque más allá del peso en digital de Los Exconxuraos, también se medirán otros preceptos que cuentan para la solicitud. Por ejemplo, que la difusión contemple países afines a los actuales emisores turísticos (Reino Unido, Francia, Alemania y Estados Unidos), que propicie estancias de larga duración en la zona o que refleje una imagen positiva y atractiva del país.