Las ediles Pilar Santianes y María José Fernández, con Consuelo Urdangaray, técnico municipal, y Patricia Sánchez, facilitadora intergeneracional de Luzía Intergeneracional. E. C.

Lieres, Samartino, Argüelles, Viella y Granda acogerán actividades de Siero Acompaña

El objetivo del programa municipal es fomentar el acompañamiento «en todos los rincones del concejo», afirma la edil Pilar Santianes

A. F. G.

Siero

Martes, 4 de noviembre 2025, 18:58

Las concejalas de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández, y de Mayores, Pilar Santianes, presentaron este martes la nueva actividad que ... se pondrá en marcha dentro del programa Siero Acompaña. Se trata de cinco encuentros intergeneracionales que se celebrarán en las parroquias de Lieres, Samartino, Argüelles, Viella y Granda, organizados por la Asociación Luzía Intergeneracional, con sede en el concejo.

