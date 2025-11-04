Lieres, Samartino, Argüelles, Viella y Granda acogerán actividades de Siero Acompaña

Las concejalas de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández, y de Mayores, Pilar Santianes, presentaron este martes la nueva actividad que ... se pondrá en marcha dentro del programa Siero Acompaña. Se trata de cinco encuentros intergeneracionales que se celebrarán en las parroquias de Lieres, Samartino, Argüelles, Viella y Granda, organizados por la Asociación Luzía Intergeneracional, con sede en el concejo.

Cada uno de los encuentros, con una duración aproximada de dos horas, incluirá actividades como bingo intergeneracional, cuentacuentos o teatro, entre otras. La propuesta se plantea como un viaje a través de diferentes medios de transporte. En el primer encuentro se entregará un pasaporte intergeneracional, que se podrá ir sellando en las siguientes sesiones. Las personas que participen en todos los encuentros recibirán un detalle o reconocimiento final.

Santianes destacó que «el objetivo es fomentar la participación y el acompañamiento, acercando las propuestas de Siero Acompaña a todos los rincones del concejo».

Las inscripciones pueden realizarse a través del código QR disponible en el cartel o en el teléfono de la Asociación Luzía Intergeneracional (646 77 75 21). También será posible acudir sin inscripción previa, en cuyo caso se recogerán los datos en el momento. Además, se facilitará transporte gratuito para las personas que no residan en la parroquia donde se celebre el encuentro y no dispongan de medio propio para desplazarse, avisando con al menos dos días de antelación.

La primera actividad de este programa ya se celebró el pasado mes; fue una excursión a León a la que se inscribieron casi un centenar de personas.