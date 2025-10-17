El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Comisión celebrada en el Ayuntamiento de Siero. E. C.

Ligero descenso de las mujeres con protección policial en Siero y Noreña: de 144 a 141

La Comisión Mixta de Violencia de Género de ambos municipios contabiliza un total de 33 casos con un riesgo medio y ninguno alto

A. F. G.

Siero

Viernes, 17 de octubre 2025, 20:31

La concejala de Educación, Igualdad y Juventud de Siero, Eva Iglesias, presidió este viernes la reunión de la Comisión Mixta de Violencia de Género ... de Siero y de Noreña. En el encuentro se abordó el análisis de los casos existentes, la valoración del riesgo y las medidas administrativas. Actualmente, 141 mujeres cuentan con seguimiento policial entre los dos municipios por situaciones de violencia de género, lo que supone un ligero descenso respecto al pasado junio, cuando eran 144.

