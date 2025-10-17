Ligero descenso de las mujeres con protección policial en Siero y Noreña: de 144 a 141

La concejala de Educación, Igualdad y Juventud de Siero, Eva Iglesias, presidió este viernes la reunión de la Comisión Mixta de Violencia de Género ... de Siero y de Noreña. En el encuentro se abordó el análisis de los casos existentes, la valoración del riesgo y las medidas administrativas. Actualmente, 141 mujeres cuentan con seguimiento policial entre los dos municipios por situaciones de violencia de género, lo que supone un ligero descenso respecto al pasado junio, cuando eran 144.

En la reunión participaron miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Policía Local, la abogada del centro asesor de la mujer de Siero, técnicos municipales de servicios sociales de los ayuntamientos de Siero y Noreña, representantes de la Delegación del Gobierno y personal del Centro Penitenciario de Asturias.

De este modo, se pudo detallar que la Policía Nacional realiza el control de 50 casos; la Local de Siero, de 41; la Guardia Civil del puesto de La Pola vigila 17 casos y la de Noreña, 33. De los expedientes, hay 23 mujeres con nivel de protección medio y 118, bajo.

Se rompe, de este modo, la tendencia al alza en el número de mujeres con protección, pero la cifra actual sigue siendo superior a la de hace un año, que era de 133. También cabe destacar que ya no hay casos de alto riesgo.

Esta comisión se reúne de forma periódica para analizar los datos y los casos, con el objetivo de desarrollar acciones de prevención.