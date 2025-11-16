La línea amarilla de la discordia en Pola de Siero: «Nunca se pudo aparcar ahí»

El equipo de gobierno de Siero (PSOE) defiende la línea amarilla de la polesa calle Santa Ana, a pesar de las críticas del PP, ... que calcula que se han perdido 40 plazas de estacionamiento. «¿Pero cuándo se pudo aparcar allí? Nunca», manifestó este domingo el teniente de alcalde, Javier Rodríguez. «Lo que sí tenía constancia el Ayuntamiento era de vecinos que se quejaban del poco espacio que quedaba en la calzada debido a esos vehículos que se dejaban de manera indebida».

Y es que se trata de una calle ya estrecha –que se encuentra en la parte vieja de La Pola, junto a la capilla de Santa Ana–, «y esos coches mal aparcados impedían un tránsito normal del tráfico. A partir de ahí, se pintó esa línea amarilla».

Rodríguez lamentó «la forma de hacer política» del portavoz del PP en el Ayuntamiento, Juan Luis Berros. «Esta medida no se adopta para sancionar. El popular se lanza a la piscina sin saber si hay plazas de aparcamiento. Debería de informarse antes si quiere hacer una labor de oposición útil algún día».

Berros acusó la semana pasada al regidor, el socialista Ángel García, 'Cepi', de suprimir con su decisión esas plazas de aparcamiento en las inmediaciones de la plaza de Les Campes, «y hacerlo sin crear otras alternativas». «O existe una falta de estrategia en la política de estacionamiento en toda la localidad o, lo que sería aún peor, hay una estrategia perfectamente planificada para favorecer a la adjudicataria de la zona azul ampliada, evitando el fiasco que supone ya el aparcamiento disuasorio de la zona de la Venta La Uña», apuntó el concejal.

En este sentido, Berros apuntó que dicho espacio destinado al estacionamiento gratuito de vehículos, hasta que no entre en vigor el contrato de concesión de la explotación de tal zona, no se llega a utilizar en su totalidad. «Esto augura que cuando haya que abonar el correspondiente pago será aún peor, impidiendo no sólo la justificación del gasto anual de casi 60.000 euros al año que ha comprometido el alcalde durante los próximos diez años, sino también el no solucionar el grave problema de aparcamiento que sufrimos en La Pola».

¿Peatonalizar?

Para Berros, la eliminación de más plazas de aparcamiento en La Pola «sirven únicamente para desplazar a otras ubicaciones de la villa las plazas de estacionamiento, como la calle La Quinta, sin contar con las consecuencias que esta decisión causaría cuando, tarde o temprano, se haga efectiva o aumente la zona de bajas emisiones», un objetivo que «está en la agenda del equipo de gobierno». También señaló el edil popular la posibilidad de que esta acción pueda estar vinculada a la promesa electoral socialista de peatonalizar varias calles del centro. De ser así, añade, «sería una auténtica desgracia, incluida la económica para el comercio».

Berros también criticó la falta de facilidades ofrecidas a los vecinos de La Pola para el uso del transporte público, «porque desde el propio Ayuntamiento se descarta la implantación de un transporte público adecuado del que sí disfrutan otros concejos asturianos».