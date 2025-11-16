El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La calle Santa Ana de Pola de Siero, con la capilla al fondo. A. F. G.

La línea amarilla de la discordia en Pola de Siero: «Nunca se pudo aparcar ahí»

El equipo de gobierno argumenta que hubo quejas de los vecinos de la calle Santa Ana porque no quedaba espacio para un tránsito normal

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Domingo, 16 de noviembre 2025, 22:54

Comenta

El equipo de gobierno de Siero (PSOE) defiende la línea amarilla de la polesa calle Santa Ana, a pesar de las críticas del PP, ... que calcula que se han perdido 40 plazas de estacionamiento. «¿Pero cuándo se pudo aparcar allí? Nunca», manifestó este domingo el teniente de alcalde, Javier Rodríguez. «Lo que sí tenía constancia el Ayuntamiento era de vecinos que se quejaban del poco espacio que quedaba en la calzada debido a esos vehículos que se dejaban de manera indebida».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Candamo en presencia de su familia
  2. 2

    La menor detenida por matar a su cuñada en Candamo ingresa en el hospital con un grave cuadro psiquiátrico
  3. 3 Tomasín: «Solo quiero ver pueblos de Tineo que hacía 30 años que no veía»
  4. 4 Una mujer se cae dentro de una alcantarilla sin tapa en Oviedo: «Como si me hubiera tragado la tierra»
  5. 5

    La piedra en el zapato del hospital privado de Quirón
  6. 6

    Robos exprés en Pola de Siero y Noreña: «Desvalijan viviendas en pocos minutos»
  7. 7 Cambia el tiempo en Asturias: una masa de aire «muy frío» podrá traer las primeras nevadas
  8. 8 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  9. 9 Fallece un vecino de León al despeñarse en Gradura, Teverga
  10. 10 Las fuertes lluvias inundan las calles del centro de Avilés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La línea amarilla de la discordia en Pola de Siero: «Nunca se pudo aparcar ahí»

La línea amarilla de la discordia en Pola de Siero: «Nunca se pudo aparcar ahí»