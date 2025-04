Llanera diseña su XXV aniversario de los Exconxuraos

Llanera celebra este año sus XXV años de la fiesta de los Exconxuraos. Unas bodas de plata por todo lo alto a nivel musical, ... pisando fuerte el primer día el viernes 4 de julio con el concierto de Mago de Oz como estrella de la programación. Pero antes de llegar a la gran noche musical desde las próximas semanas se irán desvelando y numerosas actividades.

La fiesta se celebrará los días 4, 5 y 6 de julio, con el grueso de las actividades diseñadas y contratadas para que no haya el menor falló. Así Mago de Oz actuará en la noche del viernes junto con la orquesta La Fórmula. El sábado día 5 no disminuirá la calidad musical con la actuación orquesta gallega París de Noia, además de un concierto de The Goat, con Dani Parrondo. El domingo día 6 habrá un espectáculo infantil con Pinturilla y familia Vainilla, y un monólogo a cargo del televisivo monologuista Wilbur.

El alcalde Gerardo Sanz desveló además que junto a este gran programa especial que contará también con una «pregonera especial», que estará relacionada con aquellos primeros ciudadanos que hicieron de su historia el motor de su programa festivo.