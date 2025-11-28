Llanera edita una guía de recursos para escolares
«Presenta un diseño atractivo y de fácil lectura», afirma la edil Montse Alonso
A. F. G.
Llanera
Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:46
El Ayuntamiento de Llanera presentó este viernes la guía de recursos municipales, que ha editado para los escolares de Primaria de los colegios públicos ... del municipio. La publicación, coordinada por la Concejalía de Educación, reúne y organiza todos los recursos y actividades que se ofrecen desde las distintas áreas del Consistorio, «con un diseño atractivo y de fácil lectura».
El objetivo es que, «de manera amena, los escolares descubran todos los recursos tienen a su alcance dentro del concejo», explicó la edil de Educación, Montse Alonso. Así, guiados por la mascota Lugui, los escolares recorrerán las distintas áreas municipales, y descubrirán aspectos tan variados como cuál es la estructura del Ayuntamiento, la historia del escudo de Llanera, así como la oferta de actividades y recursos que ofrece cada una de las áreas municipales. «La guía está pensada para que tanto los equipos directivos como el profesorado dispongan de una herramienta ágil, útil y actualizada que les permita dar a conocer todos los recursos que se les ofrece»
