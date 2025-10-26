El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El artesano Ramón Vázquez explicando uno de los pasos de la elaboración de cestos M. V.

Llanera impulsa el protagonismo de la mujer rural y del producto ecológico

Posada acogió este domingo el Mercado del Paraíso Natural, con un taller de cestos que tuvo un gran éxito

Marta Varela

Llanera

Domingo, 26 de octubre 2025, 19:23

Comenta

El concejo de Llanera oferto este fin de semana dos actividades de las que ayudan a crear comunidad: El Filandón na Seronda el mercado ecológico de productos asturianos.

En torno a un centenar de vecinos pudieron disfrutar del arte, las tradiciones y el aprendizaje en las localidades de Villabona y Bonielles gracias al I Festival de Arte Rural y Comunitario, el Filandón na Seronda. Sus actividades no defraudaron a nadie y sirvieron para reivindicar el día a día de la mujer rural de Llanera, que tuvieron un espacio propio para demostrar todo lo que hacen y pueden hacer

Los actos se centraron en las parroquias de Villabona y Bonielles, donde los participantes pudieron disfrutar de todo tipo de representaciones artísticas protagonizadas por mujeres. Un compendio de exhibiciones, teatro, danza, deporte, poesía, y bailes entre otras, que fueron posibles gracias a la asociación La mar de Violetas, a la que se unieron otras asociaciones del municipio, además de contar con la colaboración del Ayuntamiento de Llanera.

Además, este domingo la localidad de Posada de Llanera acogió en el parque Cuno Corquera, una nueva edición del Mercado del Paraíso Natural, una fiesta popular dedicada a la producción ecológica. Productores, artesanos y visitantes compartirán una jornada llena de sabor, música y talleres, en torno a los Alimentos del Paraíso y la producción ecológica.

La cita se constituyó en una auténtica fiesta popular de la producción ecológica, en la que los productores asturianos ofrecerán directamente sus alimentos al público. Además varios artesanos también pudieron vender sus productos, y se realizaron diversos talleres.

Artesanía

Entre ellos, destacó el ofrecido por el artesano Ramón Vázquez, que demostró como la médula y el mimbre pueden convertirse en arte. Un taller abierto a todas las edades. Se ofertaron 10 plazas, que se cubrieron sin problemas, con la idea de que para que cada participante pudiesen disfrutar de una experiencia pausada y para que Vázquez pudiera dar una clase casi personalizada. Desde Oviedo llegó Antonio Olivas, que apuntó «está siendo relativamente sencillo, porque las explicaciones son muy buenas, tiene paciencia y los cestos van saliendo».

El mercado que forma parte de la nueva red de encuentros impulsada por la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, organizado por el Copae, la colaboración del Ayuntamiento de Llanera y la asociación Mercado Artesano y Ecológico.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un vecino de Barredos, en Laviana, horas después de recibir varios golpes en plena calle
  2. 2 Dos noches a la intemperie tras caer por un terraplén de ocho metros: localizan al hombre de 87 años desaparecido en Corvera
  3. 3 La autopsia confirma la muerte violenta del vecino de Barredos, en Laviana, que recibió una paliza
  4. 4 El inquietante hallazgo de una pistola simulada en el exterior del hotel Reconquista, en Oviedo
  5. 5 Un cementerio de animales en la playa de San Lorenzo
  6. 6 Ranking de Yantar: ¿dónde se come la mejor pizza en Asturias?
  7. 7 Herido un joven motorista en un accidente en una rotonda del centro de Blimea
  8. 8

    La amiloidosis, una enfermedad rara que «se puede diagnosticar y tratar cada vez mejor»
  9. 9 Buscan a un hombre de 87 años desaparecido en Corvera
  10. 10

    El proyecto del metrotrén a Cabueñes se encarece hasta 2,29 millones por el encargo de más estudios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Llanera impulsa el protagonismo de la mujer rural y del producto ecológico

Llanera impulsa el protagonismo de la mujer rural y del producto ecológico