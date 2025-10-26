Llanera impulsa el protagonismo de la mujer rural y del producto ecológico Posada acogió este domingo el Mercado del Paraíso Natural, con un taller de cestos que tuvo un gran éxito

Marta Varela Llanera Domingo, 26 de octubre 2025, 19:23 Comenta Compartir

El concejo de Llanera oferto este fin de semana dos actividades de las que ayudan a crear comunidad: El Filandón na Seronda el mercado ecológico de productos asturianos.

En torno a un centenar de vecinos pudieron disfrutar del arte, las tradiciones y el aprendizaje en las localidades de Villabona y Bonielles gracias al I Festival de Arte Rural y Comunitario, el Filandón na Seronda. Sus actividades no defraudaron a nadie y sirvieron para reivindicar el día a día de la mujer rural de Llanera, que tuvieron un espacio propio para demostrar todo lo que hacen y pueden hacer

Los actos se centraron en las parroquias de Villabona y Bonielles, donde los participantes pudieron disfrutar de todo tipo de representaciones artísticas protagonizadas por mujeres. Un compendio de exhibiciones, teatro, danza, deporte, poesía, y bailes entre otras, que fueron posibles gracias a la asociación La mar de Violetas, a la que se unieron otras asociaciones del municipio, además de contar con la colaboración del Ayuntamiento de Llanera.

Además, este domingo la localidad de Posada de Llanera acogió en el parque Cuno Corquera, una nueva edición del Mercado del Paraíso Natural, una fiesta popular dedicada a la producción ecológica. Productores, artesanos y visitantes compartirán una jornada llena de sabor, música y talleres, en torno a los Alimentos del Paraíso y la producción ecológica.

La cita se constituyó en una auténtica fiesta popular de la producción ecológica, en la que los productores asturianos ofrecerán directamente sus alimentos al público. Además varios artesanos también pudieron vender sus productos, y se realizaron diversos talleres.

Artesanía

Entre ellos, destacó el ofrecido por el artesano Ramón Vázquez, que demostró como la médula y el mimbre pueden convertirse en arte. Un taller abierto a todas las edades. Se ofertaron 10 plazas, que se cubrieron sin problemas, con la idea de que para que cada participante pudiesen disfrutar de una experiencia pausada y para que Vázquez pudiera dar una clase casi personalizada. Desde Oviedo llegó Antonio Olivas, que apuntó «está siendo relativamente sencillo, porque las explicaciones son muy buenas, tiene paciencia y los cestos van saliendo».

El mercado que forma parte de la nueva red de encuentros impulsada por la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, organizado por el Copae, la colaboración del Ayuntamiento de Llanera y la asociación Mercado Artesano y Ecológico.

Temas

Llanera