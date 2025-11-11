El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La alcaldesa, a la derecha, con la técnico municipal Carmen Bernaldo de Quirós. E. C.

Llanera licita mejoras en infraestructuras por valor de medio millón de euros

Se acondicionarán dos caminos y se acometerá la cuarta fase del saneamiento de Fonciello, en Lugo.

Marta Varela

Llanera

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:35

Comenta

El Ayuntamiento de Llanera licita un contrato de mejora de infraestructuras por valor de 583.573 euros, dividido en dos lotes. El primero tiene ... por objeto la ejecución de las obras del proyecto de acondicionamiento del camino de Las Cabañas y del Aguilón, en Silvota, con un presupuesto de 298.086 euros. El segundo lote es la cuarta fase del saneamiento de Fonciello, con un coste de 285.487 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los narcos de Gijón tiroteados en Toledo habían viajado para cometer un secuestro
  2. 2 Adriana Lastra suspende su agenda por cuestiones médicas
  3. 3 Los vecinos de El Natahoyo intensifican su protesta contra el traslado del Albergue Covadonga: «Que lo lleven a Somió»
  4. 4

    Al menos tres detenidos en Gijón relacionados con el narco fallecido en Toledo
  5. 5 Rastreo en los montes de Tineo con perros y drones para encontrar a Tomasín: lleva desaparecido «días»
  6. 6 Pelea a botellazos y con sillas por los aires: detienen a tres radicales del Sporting en Gijón y a 13 del Racing en Santander
  7. 7 Consternación por la pérdida de Pelayo Roces, empresario «comprometido con Asturias»
  8. 8 El Sporting de Gijón ya mira al mercado de invierno
  9. 9 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  10. 10 34 años sin poner rostro a un crimen: las claves de una investigación que permitió identificar a una joven avilesina asesinada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Llanera licita mejoras en infraestructuras por valor de medio millón de euros

Llanera licita mejoras en infraestructuras por valor de medio millón de euros