Llanera licita mejoras en infraestructuras por valor de medio millón de euros

El Ayuntamiento de Llanera licita un contrato de mejora de infraestructuras por valor de 583.573 euros, dividido en dos lotes. El primero tiene ... por objeto la ejecución de las obras del proyecto de acondicionamiento del camino de Las Cabañas y del Aguilón, en Silvota, con un presupuesto de 298.086 euros. El segundo lote es la cuarta fase del saneamiento de Fonciello, con un coste de 285.487 euros.

El proyecto de acondicionamiento de los dos caminos incluye el saneamiento y la pavimentación de los mismos, ya que están muy deteriorados. Se contempla la colocación de señales, verticales y horizontales, para mejorar la seguridad vial de la zona.

En lo que respecta a Fonciello, la ejecución de esta cuarta fase permitiría finalizar un proyecto de saneamiento iniciado en 2020. Para el objetivo de dotar a esta población de una red completa de saneamiento, se planteó la ejecución del sistema por fases. La primera, ejecutada en 2020, con una inversión de 154.500 euros, permitió sanear el área limitada por el polígono de Silvota y la autopista, beneficiando a unas 25 viviendas.

La segunda fase, con un presupuesto de 165.000 euros, afectó al área comprendida entre la autopista y la carretera LL-4, y permitió dar servicio a 36 viviendas. La tercera, concluida en 2023, se centró en un área entre la carretera LL-4 y la AS-28, y permitió conectar a la red de saneamiento a unas 20 viviendas más de la zona que carecían del servicio. La cuarta y última fase, que se desarrollará el próximo año, conllevará la conexión de 10 viviendas junto al centro comercial Leroy Merlin.