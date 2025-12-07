El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Calle Naranjo de Bulnes, en Lugo de Llanera. Álex Piña

Lugo de Llanera busca crecer hacia el 'hub' empresarial de Pando

El Plan General propone la creación en la localidad de un anillo verde, apoyado en el arque que linda con la vía férrea

Sara García Antón

Sara García Antón

Llanera

Domingo, 7 de diciembre 2025, 19:57

Comenta

Más zona industrial, mejora de las conexiones y espacios para la construcción de vivienda. El Plan General de Ordenación de Llanera se ... propone completar la estructura urbana actual de la localidad de Lugo, además de promover su crecimiento hacia el futuro 'hub' empresarial de Pando.

