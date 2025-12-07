Lugo de Llanera busca crecer hacia el 'hub' empresarial de Pando

Más zona industrial, mejora de las conexiones y espacios para la construcción de vivienda. El Plan General de Ordenación de Llanera se ... propone completar la estructura urbana actual de la localidad de Lugo, además de promover su crecimiento hacia el futuro 'hub' empresarial de Pando.

Un planteamiento que pasa por la creación de un anillo verde apoyado en el parque que linda con la vía férrea y la zona verde del eje fluvial, indica el documento, en fase de información pública previa a su aprobación inicial.

Así, se clasifica el suelo urbanizable denominado Lugo-Oeste, a través del cual se pretende ordenar la zona entre el núcleo urbano y el entorno de proyección del yacimiento de 'Lucus Asturum', un asentamiento romano en el que cada año se desvela un poco más del pasado a través de las campañas arqueológicas.

Se define, dentro del plan, un espacio verde a lo largo del arroyo, que contará con un equipamiento al sur. En este caso las futuras edificaciones residenciales se plantean de forma que completen el frente urbano.

Con el suelo clasificado como Lugo Sur, donde también habrá edificaciones residenciales, se busca facilitar la conexión de la estación con la gran zona verde ubicada al sur a través de vías peatonales.

Y con el tercero de estos suelos, Lugo-Industrial, se consolidaría y ampliaría la zona industrial que hay al este del núcleo urbano. Una zona verde separará esta área de las zonas habitadas.

Para Villabona, La Rotella y La Vega, por otra parte, el objetivo principal de la ordenación es consolidar y rematar los núcleos urbanos, dando respuesta a las numerosas vías que actualmente terminan en fondo de saco. También se busca coser los núcleos de Villabona y La Rotella a través del río Aboño.